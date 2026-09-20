OgniBene, Gnoni contro la delibera della giunta: “La cultura non passi al vaglio della politica”

LECCE – “Meloni insegna, Poli Bortone impara”: parte da qui l’affondo di Christian Gnoni, coordinatore dell’intergruppo LecceDomani, contro i nuovi indirizzi dettati dall’amministrazione comunale per l’organizzazione delle iniziative e delle attività della biblioteca civica OgniBene. Ieri le critiche sono arrivate dall’ex sindaco Carlo Salvemini. Nel mirino c’è la delibera numero 381 del 17 settembre 2026, con la quale la giunta guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone ha previsto l’approvazione annuale da parte dell’esecutivo del programma culturale della biblioteca e il passaggio in giunta anche per le successive variazioni. Un cambiamento rispetto al precedente assetto, nel quale la programmazione era affidata agli uffici competenti, che LecceDomani interpreta come l’introduzione di un filtro politico sulla gestione delle attività culturali.

“La cultura, per questa amministrazione, sembra essere diventata una materia da sorvegliare, anziché una risorsa da valorizzare – dichiara Gnoni –. La giunta si arroga il diritto di decidere quali iniziative possano trovare spazio in biblioteca e quali debbano attendere il benestare della politica. È un’impostazione che consideriamo profondamente sbagliata, perché introduce un filtro politico in un luogo che dovrebbe essere, per definizione, aperto al pluralismo, al confronto e alla libertà di espressione. Oggi si controlla il calendario degli eventi, domani chi potrà garantire che non si arriverà a selezionare le idee sulla base della loro compatibilità con gli orientamenti di chi governa?”.

L’amministrazione ha motivato il nuovo assetto con la necessità di rendere più ordinato ed efficace il perseguimento degli obiettivi istituzionali della biblioteca. Una spiegazione che non convince LecceDomani. “Dietro la rassicurante formula dell’efficienza amministrativa si rischia di nascondere una pericolosa concentrazione del potere decisionale. Se l’obiettivo fosse davvero migliorare il funzionamento della biblioteca, si dovrebbe investire nelle professionalità, rafforzare i servizi, ampliare l’offerta culturale e favorire la partecipazione. Invece si sceglie di riportare ogni decisione sul tavolo della giunta. È difficile comprendere quale beneficio possa derivarne per i cittadini. Una biblioteca non è una dependance del municipio e la cultura non può essere ridotta a una voce dell’agenda politica del sindaco”, insiste Gnoni.

Secondo il coordinatore dell’intergruppo, OgniBene deve invece continuare a essere un patrimonio collettivo, aperto alle associazioni, alle diverse generazioni e alle sensibilità culturali presenti in città. “La libertà della cultura si misura soprattutto dalla capacità di accogliere ciò che non coincide con il pensiero di chi amministra – prosegue –. Non abbiamo bisogno di biblioteche addomesticate, di eventi graditi al potere o di programmi culturali sottoposti a una sorta di esame di conformità politica. Abbiamo bisogno di luoghi nei quali le idee possano circolare liberamente, anche quando sono scomode, critiche o semplicemente diverse. Perché il compito di un’amministrazione pubblica non è orientare le coscienze, ma garantire a ciascuno gli strumenti per formarsi una propria opinione”.

Da LecceDomani arriva quindi la richiesta alla sindaca e alla giunta di tornare sui propri passi. “Chiediamo alla sindaca Poli Bortone e alla sua giunta di ritirare la delibera e restituire agli uffici competenti l’autonomia nella programmazione culturale, nel rispetto degli indirizzi generali dell’amministrazione. OgniBene appartiene alla città, non alla maggioranza che temporaneamente la governa. La politica dovrebbe preoccuparsi di aprire le porte della cultura, non di mettersi di traverso per decidere chi può entrare e quali idee possono circolare. Una biblioteca deve insegnare a pensare, non suggerire che cosa pensare”.