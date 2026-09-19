Ognibene, la giunta Poli cambia le regole. Salvemini: “Non diventi una biblioteca sotto tutela politica”

LECCE – Il caso Ognibene torna al centro dello scontro politico cittadino e questa volta il terreno di confronto non è ciò che la biblioteca ha fatto, ma chi dovrà decidere ciò che potrà fare in futuro. La nuova delibera approvata dalla giunta Poli Bortone ridisegna infatti il percorso della programmazione culturale della struttura: il calendario delle attività dovrà passare dall’esecutivo comunale e anche le modifiche successive saranno sottoposte a un nuovo vaglio politico. Una scelta che Carlo Salvemini considera tutt’altro che tecnica e sulla quale l’ex sindaco accende i riflettori con un intervento diffuso sui social.

Il punto contestato riguarda soprattutto il cambio di impostazione rispetto al passato. Finora gli uffici gestivano la programmazione all’interno degli indirizzi generali fissati dall’amministrazione. Con il nuovo modello, invece, il passaggio in giunta diventa centrale. “Ogni modifica dovrà tornare in giunta. Anche un’iniziativa gratuita proposta da un’associazione dovrà essere sottoposta al giudizio del governo cittadino e nessuna attività potrà svolgersi fuori dal programma approvato”, sostiene Salvemini.

Per l’ex primo cittadino il rischio è quello di restringere lo spazio di autonomia di una biblioteca che, negli ultimi anni, ha costruito la propria identità proprio sull’apertura alle associazioni, alle famiglie e alle iniziative nate dal basso. E nel suo ragionamento torna anche una polemica mai del tutto archiviata: quella sulla “monocultura” di Ognibene sollevata da Adriana Poli Bortone nel 2024. “Quella polemica mi torna in mente oggi – afferma Salvemini – perché nel frattempo Ognibene ha continuato a fare quello per cui era nata: una biblioteca aperta e pubblica”.

A sostegno della sua tesi, Salvemini richiama i risultati raggiunti dalla struttura: 28.500 presenze, 27mila prestiti e 6.587 iscritti. “Sono cresciuti laboratori e attività, gruppi di lettura e famiglie, incontri e giochi costruiti con associazioni e cittadini”. Un bilancio che, secondo l’ex sindaco, sarebbe difficilmente conciliabile con l’esigenza di introdurre un controllo più stretto sulla programmazione. Nel suo intervento Salvemini cita anche i riconoscimenti ottenuti. “La Regione ha scelto Ognibene come esempio di finanziamento pubblico capace di produrre effetti concreti, grazie a una buona progettazione e a personale tecnico competente, capace di trasformare un servizio pubblico in un bene comune amato”. E ricorda il risultato conseguito nel bando nazionale “Città che legge 2025”, dove Lecce ha ottenuto 82 punti. “È stato il punteggio più alto tra le cinque fasce demografiche delle città italiane. Curiosamente non abbiamo letto alcun commento di soddisfazione della sindaca, che pure ha tenuto per sé la delega alla Cultura”.

Il passaggio della delibera che più preoccupa Salvemini è però quello in cui si stabilisce che le iniziative dovranno essere considerate coerenti con le politiche culturali dell’amministrazione. “C’è una frase che colpisce più di tutte: ‘le iniziative dovranno essere ritenute coerenti con le politiche culturali dell’amministrazione’. La motivazione ufficiale è quella di rendere più efficace e ordinato il perseguimento degli obiettivi. Ma se i risultati sono buoni, quale inefficienza state cercando di correggere?”.

Lecce Città Pubblica trasforma così il caso in una questione più ampia sul rapporto tra politica e istituzioni culturali. Salvemini richiama il manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche e insiste sulla necessità di preservare libertà, partecipazione e pluralismo. “La politica deve dare risorse, indicare obiettivi e verificare risultati. Una giunta comunale non deve trasformarsi nel comitato di gestione della biblioteca”. Ed è proprio su questo confine che si sposta ora il confronto: da una parte il diritto dell’amministrazione a definire una propria linea culturale, dall’altra il timore che il controllo politico possa entrare troppo nel merito delle singole iniziative. “Ognibene non era la biblioteca della mia amministrazione e non deve diventare la biblioteca di questa – conclude Salvemini –. Ognibene è di tutti ed è proprio per questo che deve rimanere libera”. La partita, dunque, non riguarda soltanto il prossimo calendario di eventi, ma il modello stesso di biblioteca pubblica che Lecce intende costruire.