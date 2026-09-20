Sconcerto in paese: giovane si toglie la vita a 20 anni

SALENTO – Lo hanno trovato ormai privo di vita nel giardino della sua abitazione di Collepasso. Si tratterebbe purtroppo di un suicidio.
A compiere l’amara scoperta sono stati i familiari che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.
Sconcerto e incredulità nel paese, dove la notizia della morte del giovane compaesano ha lasciato tutti senza parole. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per un ragazzo ben voluto e amato da tutti.
Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che effettueranno tutte le verifiche del caso per fare luce sulla vicenda.
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