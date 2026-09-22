Oria: un importante Convegno in memoria di Vincenzo Corrado, insigne gastronomo, scrittore e filosofo

Giovedì 24 settembre, presso la Biblioteca comunale “De Pace – Lombardi” in Oria, alle ore 18.30, verrà presentato il volume “Alle origini della dieta mediterranea. Vincenzo Corrado e l’arte culinaria tra Sette e Ottocento”, Giorgiani Editore.

Sono previsti, dopo i saluti istituzionali di Cosimo Ferretti, Sindaco di Oria, gli interventi di Anna Maria Andriani, Istituto per la Storia del Risorgimento di Brindisi, e di Luigi Neglia, Società di Storia Patria per la Puglia.

Coordina e conclude Mario Spedicato, Unisalento e Presidente della Società di Storia Patria di Lecce.

Il testo, di recente pubblicazione tra i “Quaderni De L’Idomeneo” (vol. n.67), Collana dell’Università del Salento, curata da Mario Spedicato, raccoglie gli Atti del Convegno di studi, svoltosi a Oria, nel giugno 2025, tributato alla figura del gastronomo, scrittore e filosofo Vincenzo Corrado (1736- 1836).

Nel volume, fresco di stampa, compaiono la “Presentazione”, a firma di Cosimo Ferretti, Sindaco di Oria, ed Imma Torchiani, assessore alla cultura; la “Prefazione”, a cura di Mario Spedicato, e vari saggi di autorevoli studiosi: Davide Balestra, “Vincenzo Corrado, i “ Francavilla” e la socialità aristocratica a Napoli nel Settecento”; Fabio D’Astore, “Vincenzo Corrado letterato tra culinaria e impegno didattico -pedagogico”; Ermanno Inguscio, “La cucina e la credenza, arti d’ingegno e di piacere nella filosofia di Vincenzo Corrado”; Luigi Neglia, “L’oritano Vincenzo Corrado: una vita per l’arte della cucina, un’arte della cucina per la vita”; Eugenio Imbriani, “Il trattato sulla cioccolata di Vincenzo Corrado”; Anna Maria Imbriani, “Vincenzo Corrado: la Poesia, la Scienza, la Donna”; Michele D’Addario, “Vincenzo Corrado l’oritano, il grande cuoco del ‘700. Postille”; Pino Malva, “Omaggio alla cucina corradiana”.

Vincenzo Corrado, l’insigne autore de “Il Cuoco galante”, celebre trattato di gastronomia, edito per la prima volta nel 1773 e più volte ristampato, e del “ Credenziere di buon gusto”, pubblicato nel 1778, ex padre celestino, legato al suo Ordine religioso sino alla sua soppressione nel 1808, promosse in maniera originale le peculiarità della cucina napoletana -meridionale, arrivando a confezionare un ricchissimo ricettario.

Il Corrado, che non mancò mai di manifestare l’enorme debito di riconoscenza verso Michele Imperiali, principe di Francavilla, negli anni in cui fu al suo servizio, fu un uomo dalla vasta cultura, fornito, come unanimemente riconosciuto, di vaste competenze in diversi ambiti del sapere, come la matematica, l’astronomia, la filosofia, le scienze naturali e l’arte culinaria.