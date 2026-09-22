Le Previsioni Meteo di domani 23 Settembre 2026

Puglia

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con molti addensamenti al Nord-Ovest e sulle pianure del Triveneto ed ampie schiarite altrove. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati, salvo qualche nube lungo l’arco alpino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra cieli sereni e velature in transito.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo degli addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito e nuvolosità bassa tra Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, maggiore nuvolosità sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio attesi acquazzoni e locali temporali sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale, poche variazioni altrove salvo della nuvolosità in Appennino. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.