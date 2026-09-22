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Puglia: Sea & Rivers, dodici appuntamenti Plastic Free tra spiagge, parchi e città

Dal 25 al 27 settembre iniziative nelle province di Bari, Lecce e Taranto nell'ambito della mobilitazione nazionale che conta oltre 200 appuntamenti in Italia e anche oltreconfine

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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