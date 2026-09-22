Puglia: Sea & Rivers, dodici appuntamenti Plastic Free tra spiagge, parchi e città

PUGLIA – Dodici appuntamenti tra spiagge, parchi e aree urbane per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre anche la Puglia sarà protagonista dei Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in tutta Italia e anche oltreconfine.

Il programma pugliese prenderà il via venerdì 25 settembre a Castro (LE), con una iniziativa al Parco delle Querce. Sabato 26 settembre saranno invece quattro gli appuntamenti. In provincia di Bari, a Santeramo in Colle, con ritrovo in contrada Panecucco, presso i campi sportivi Iazzitiello, e a Polignano a Mare, dal parcheggio di Cala San Giovanni, per una passeggiata ecologica lungo la costa. Nel Leccese sono invece in programma una passeggiata ecologica a Salice Salentino, dal Campo Sportivo Comunale “Monaco”, e una raccolta di mozziconi a Casarano, in piazza San Domenico.

Domenica 27 settembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, saranno sette gli appuntamenti. In provincia di Bari si terranno iniziative a Sammichele di Bari, in piazza Garibaldi, e ad Acquaviva delle Fonti, in via Trellame. A Santeramo in Colle sono previsti due distinti appuntamenti: una passeggiata ecologica da Casa Cavatelli, in contrada Cavatello, e un’altra con ritrovo in piazza Garibaldi. Nel Leccese saranno coinvolti Salve, con un’attività sulla spiaggia di Pescoluse e ritrovo in piazza dei Gigli, e Minervino di Lecce, con una raccolta di mozziconi nella villa comunale. In provincia di Taranto, infine, appuntamento a Ginosa, in via Costa della Crognola.

“Sea & Rivers vuole rafforzare il legame tra la cura dei nostri territori e la tutela del mare, particolarmente importante in una regione come la Puglia, dove la costa rappresenta un patrimonio ambientale straordinario – dichiara Luigi Schifano, referente regionale Plastic Free per la Puglia e coordinatore degli appuntamenti –. Dodici iniziative distribuite tra città, parchi e spiagge permetteranno a tanti cittadini di partecipare concretamente, ma il messaggio va oltre la raccolta: dobbiamo prevenire l’abbandono dei rifiuti e rendere sempre più responsabili i comportamenti quotidiani”.

Gli appuntamenti pugliesi si inseriscono nelle tre giornate nazionali dei Sea & Rivers, dal 25 al 27 settembre, dedicate alla rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e alla sensibilizzazione sull’impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere sugli ecosistemi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all’iniziativa.