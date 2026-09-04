Passaggio di consegne al comando del 61° stormo di Galatina

1 of 4

Si è svolta venerdì 4 settembre, all’interno dell’aeroporto Militare “Fortunato Cesari” di Galatina, la cerimonia di passaggio di consegne al comando del 61° stormo tra il colonnello pilota Gianfranco Liccardo, Comandante uscente, e il colonnello pilota Gaetano Farina, Comandante subentrante.

L’evento è stato presieduto dal generale di squadra aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, alla presenza di autorità militari e civili, rappresentanti delle istituzioni del territorio e del personale militare e civile dello Stormo.

Il momento centrale della cerimonia è stato il passaggio della Bandiera d’Istituto del 61° Stormo, simbolo della continuità della missione e della responsabilità affidata al Comandante della base aerea.

Ad accompagnare il passaggio della Bandiera, il sorvolo di una formazione dei velivoli in dotazione al 61° Stormo, che hanno attraversato i cieli dell’aeroporto “Fortunato Cesari” proprio nel momento in cui il colonnello Liccardo cedeva il Tricolore al colonnello Farina. Un passaggio particolarmente significativo, che ha unito il valore simbolico della tradizione militare alla dimensione operativa e addestrativa dello Stormo.

Nel suo intervento di commiato il colonnello Gianfranco Liccardo, ha rivolto il proprio saluto al personale del 61° Stormo, con il quale ha condiviso il periodo di comando, esprimendo un particolare ringraziamento per la professionalità, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati nell’assolvimento della missione istituzionale. «Nel momento in cui mi accingo a cedere il prestigioso incarico di Comandante della base e del 61° Stormo, il mio cuore è colmo di gratitudine e di orgoglio. Questi 2 anni sono stati un viaggio professionale meraviglioso, alla guida di un reparto straordinariamente efficiente, efficace e dalla connotazione altamente strategica», proseguendo «Il futuro si prospetta particolarmente dinamico, forte del nostro ruolo di eccellenza e del consolidamento dell’aspetto internazionale, testimoniato dalle 14 bandiere che sventolano fiere all’ingresso principale. Tale presenza è la chiara dimostrazione della crescente importanza e rilevanza strategica di questo aeroporto per l’intero sistema paese nonché del suo consolidamento come strumento di diplomazia per il vertice politico militare”.

A raccogliere il testimone è stato il colonnello Gaetano Farina che, durante il suo primo intervento da Comandante di Stormo, dopo aver ricordato le sue origini salentine «Il mio legame con questa terra viene da lontano. Sono figlio dell’Alto Salento ed è proprio in questa terra che, da ragazzo, è nato e cresciuto il sogno di diventare pilota dell’aeronautica militare», ha espresso il senso di responsabilità legato al nuovo incarico, indicando nel personale il principale elemento sul quale costruire il futuro del Reparto: «Uomini e donne del 61° Stormo, sono profondamente convinto che, al di là dei mezzi, delle infrastrutture, dei sistemi e delle tecnologie di cui disponiamo, la risorsa più preziosa di questa organizzazione siano le persone. È un principio che considero ancora più importante in un periodo di trasformazione come quello che stiamo vivendo. Il mio modo di intendere il comando si fonda su due elementi per me imprescindibili: fiducia e responsabilità. Fiducia nelle capacità, nella professionalità, nell’esperienza e nel senso del dovere di ciascuno. Responsabilità come naturale conseguenza di quella fiducia»

Nel corso del suo discorso ha inoltre ribadito l’importanza della missione affidata al 61° Stormo, polo di eccellenza dell’Aeronautica Militare per la formazione e l’addestramento al volo dei piloti militari, italiani e stranieri.

A concludere gli interventi è stato il generale di squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, che ha evidenziato la centralità del 61° Stormo all’interno del sistema formativo della Forza Armata, rivolgendo al Comandante uscente parole di apprezzamento per il lavoro svolto e al nuovo Comandante gli auspici per il prosieguo della missione del Reparto: “Quella di oggi non è una semplice cerimonia di avvicendamento al comando, ma un momento in cui una comunità si ferma, guarda al percorso compiuto e, allo stesso tempo, rivolge lo sguardo verso il futuro. Il 61° Stormo rappresenta uno dei pilastri del sistema di formazione dei piloti militari, un punto di riferimento nazionale e internazionale che non appartiene soltanto all’Aeronautica Militare, ma costituisce un patrimonio per il Paese e per i nostri partner alleati. Un’eccellenza resa possibile dal lavoro quotidiano di istruttori, specialisti, personale militare e civile che, spesso lontano dai riflettori, consentono a questa Scuola di svolgere ogni giorno la propria missione. Al Colonnello Gianfranco Liccardo va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno e i risultati conseguiti in questi due anni, segnati dalla transizione al sistema T-345 e dallo sviluppo della dimensione internazionale del reparto. Al Colonnello Gaetano Farina, che oggi riceve un patrimonio di professionalità ed esperienza da custodire e valorizzare, rivolgo il mio augurio di proseguire questo percorso all’insegna di fiducia, responsabilità e continuità”.

Dipendente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, il 61° Stormo, reparto di riferimento dell’Aeronautica Militare in provincia di Lecce, è una “scuola di volo” con il compito di provvedere all’addestramento al volo su aviogetti di fase 2 – Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi piloti militari, finalizzata alla individuazione delle linee su cui voleranno (fighters, elicotteri, supporto); di fase 3 – Specialized Pilot Training, rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter”, che si conclude con il conseguimento del brevetto di pilota militare (aquila turrita); e di fase 4 – Lead In to Fighter Training – LIFT, propedeutica al successivo impiego sui velivoli caccia di ultima generazione. L’attività formativa del 61° Stormo è indirizzata agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare italiana e delle altre Forze Aeree dei Paesi alleati/partner, in tutte le fasi di volo secondo le richieste di ciascun Paese.