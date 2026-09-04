Carmiano onora Ugo Crespini: nasce la sezione locale dell’Associazione Arma Aeronautica

Nasce a Carmiano la sezione locale dell’Associazione Arma Aeronautica, intitolata a Ugo Crespini, giovane concittadino e Sottotenente Pilota della Regia Aeronautica caduto in combattimento il 20 giugno 1939 a Gubbà, durante la campagna in Africa Orientale.

Crespini frequentava l’Università Ca’ Foscari di Venezia e per il suo valore gli fu proposta la Medaglia d’Argento al Valor Militare; l’ateneo gli conferì inoltre la laurea alla memoria.

La nuova sezione, che riunisce le comunità di Carmiano e Magliano, è stata presentata ieri mattina nel corso di un incontro nell’ufficio del sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, con il Presidente e il Direttivo dell’associazione.

“Il mio ufficio ha ospitato una bellissima sorpresa che mi ha riempito di orgoglio, sia come Sindaco che come cittadino di Carmiano” ha dichiarato Erroi, spiegando di aver accolto “il Presidente e il Direttivo della neonata sezione locale, venuti a presentare ufficialmente questa splendida realtà che arricchisce la nostra comunità”.

Il sindaco ha ricordato la figura di Ugo Crespini con queste parole: “Ugo era un ragazzo pieno di sogni, tanto da frequentare l’Università Ca’ Foscari a Venezia. Ma il dovere e l’amore per la patria lo chiamarono nei cieli dell’Africa Orientale, dove perse la vita in combattimento il 20 giugno 1939, a Gubbà, prima ancora che il mondo piombasse nel secondo conflitto mondiale”.

E ha aggiunto: “Custodire il ricordo di Ugo Crespini significa non dimenticare il prezzo della nostra libertà”.

Durante l’incontro il Direttivo ha consegnato all’Amministrazione Comunale il Crest ufficiale dell’associazione, realizzato artigianalmente da uno dei suoi membri. Erroi lo ha definito “un dono dal profondo significato”, segno del legame che si sta costruendo “tra Carmiano, Magliano e l’Aeronautica Militare”.

Il sindaco ha infine rivolto agli associati della sezione un sentito ringraziamento a nome dell’Amministrazione, dando appuntamento alla prossima visita presso la nuova sede e augurando a tutti loro buon lavoro, con l’auspicio che l’incontro possa essere l’inizio di una lunga e proficua collaborazione.