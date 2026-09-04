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Antonio Castrignanò & Taranta Sounds in concerto a Santa Maria di Leuca

Una grande notte di musica, identità e partecipazione nel cuore di Santa Maria di Leuca, dove la musica popolare salentina incontra le sonorità contemporanee del Mediterraneo.L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario “Sere d’Estate 2026” del Comune di Castrignano del Capo

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