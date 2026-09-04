“RaccogliAmo Matino”. Approvato il finanziamento regionale per il potenziamento della raccolta differenziata

Con Determinazione dirigenziale n. 00264 del 19 agosto 2026 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, il Comune di Matino è stato ammesso a finanziamento per la realizzazione di interventi di potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata.

Il contributo concesso ammonta a € 51.680,77.

Il progetto presentato, dal titolo “RaccogliAMO Matino” e giudicato coerente con gli obiettivi dell’Azione 6.1 del POC Puglia 2014-2020, prevede l’installazione di una isola ecologica mobile e informatizzata, attiva h 24 da parte di utenti autorizzati. L’infrastruttura è costituita da sei moduli metallici destinati ala raccolta di differenti frazioni merceologiche.

L’ecoisola consentirà di monitorare i conferimenti, tracciare l’utilizzo del servizio e ottimizzare le operazioni di svuotamento, incrementando, così, l’efficienza complessiva e la qualità delle frazioni differenziate raccolte.

Il finanziamento deriva dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 156 del 6 maggio 2026.

La misura, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.1, dispone di una dotazione complessiva di 4 milioni di euro ed è riservata ai Comuni pugliesi “ricicloni” che nel 2025 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70%.

L’iniziativa punta a valorizzare i comportamenti virtuosi già consolidati, potenziare i sistemi di raccolta differenziata e migliorare i servizi di igiene urbana attraverso interventi strutturali e tecnologici, tra cui l’acquisto di eco-isole informatizzate e di dotazioni dedicate.

Questo risultato rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella gestione sostenibile dei rifiuti e un ulteriore passo verso gli obiettivi di economia circolare e tutela ambientale previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dalle direttive europee.

«Questo finanziamento – dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – conferma l’attenzione concreta che l’Amministrazione dedica alla qualità ambientale del nostro territorio. Investire nella raccolta differenziata significa tutelare la salute dei cittadini, valorizzare le risorse e costruire un modello di comunità più responsabile e sostenibile. Ringrazio la Regione Puglia per il riconoscimento e tutto lo staff comunale che ha lavorato con impegno alla candidatura».

«Il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Emanuele Coronese – non è solo un adempimento tecnico, ma un impegno culturale e amministrativo. Con questo contributo potremo migliorare ulteriormente i servizi, avvicinarci agli standard più elevati di differenziazione e coinvolgere sempre di più i cittadini in un percorso di responsabilità ambientale condivisa. È un risultato che rafforza le politiche ambientali di Matino».