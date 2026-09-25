“Patologia fulminante”: per la morte di un bimbo di due mesi archiviata indagine sui medici

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Si chiude con un’archiviazione l’inchiesta sulla morte di Francesco, il piccolo di due mesi, deceduto nella mattinata del 14 febbraio del 2024 nella culla di casa, a Campi Salentina, probabilmente soffocato dal suo stesso muco. Nel registro degli indagati, la pm Erika Masetti aveva iscritto i nomi del medico curante e del dottore in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” e che aveva visitato il bimbo per poi disporne le dimissioni nelle ore che hanno preceduto la tragedia.

La giudice per le indagini preliminari, Giulia Proto, si è così allineata con le conclusioni contenute nella consulenza del medico legale che ha ricondotto le cause del decesso a “una patologia fulminante”. Per i genitori del piccolo, i fatti sarebbero andati diversamente e erano così opposti alla richiesta di archiviazione per il tramite dell’avvocato Francesco Tobia Caputo: sull’onda d’urto di alcune consulenze di parte a firma del professore di anatomia patologica dell’Università di Bari, Leonardo Resta e del professore di pediatria dell’Università di Pescara, Francesco Chiarelli che avevano concluso i propri elaborati evidenziando censure a carico dei medici che avevano seguito l’iter terapeutico del piccolo fino al suo improvviso decesso.

Per la giudice, però, nessuna evidenza colposa si può ravvisare a carico dei medici e ha così chiuso il caso. Il piccolo, da giorni, non stava bene, tormentato com’era da un raffreddore: un malanno di stagione che, però, faceva fatica ad andare via. Tanto che i genitori, allarmati per le sue condizioni, erano anche stati in ospedale per un consulto. Ma il bimbo aveva comunque fatto rientro in casa dopo le valutazioni e gli esami effettuati e continuava a seguire una terapia antibiotica che gli era stata prescritta dal medico curante.

Nella mattinata del 14 febbraio, la madre ha compiuto la tragica scoperta. Si è affacciata in camera e nella culla ha trovato il figlioletto che non respirava più. La donna ha preso il bimbo in braccio e ha raggiunto la vicina abitazione di un medico di famiglia per chiedere aiuto. In breve sul posto è intervenuto il personale del 118, con un’ambulanza e due auto mediche insieme ai carabinieri della stazione. Le operazioni di rianimazione sono andate avanti per circa un’ora. Nonostante l’impegno profuso dai medici, il cuore del neonato ha cessato di battere.