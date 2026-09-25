Il campo da baseball di Porcia intitolato ai salentini Raffaele e Massimiliano Zappia

Un pezzo di Salento nel cuore del baseball friulano. Il campo degli Astros Baseball Porcia, in provincia di Pordenone, è stato intitolato sabato scorso a Raffaele Zappia e a suo figlio Massimiliano, rispettivamente tecnico e giocatore la cui storia sportiva affonda le radici nel Salento, e più precisamente a Matino.

L’occasione ha riacceso anche un tema che riguarda da vicino il Salento: gli ex atleti del B.C. Matino, presenti alla cerimonia in Friuli, hanno colto l’occasione per rilanciare un appello alle istituzioni locali, chiedendo che anche Matino intitoli un luogo pubblico alla memoria di Raffaele e Massimiliano, le due colonne portanti della scuola di baseball che rese celebre il paese ben oltre i confini regionali.

Un salentino d’adozione che ha fondato una scuola

Raffaele Zappia, scomparso il 7 aprile 2022, non era nato in Puglia – le sue origini sportive partono da Genova, dove giocò come lanciatore mancino nella massima serie già a diciassette anni – ma è nel Salento che ha costruito la sua eredità più duratura. Arrivato nella zona per motivi di lavoro, nel 1973 entra a far parte del neonato Cus Lecce, e pochi anni dopo, trasferitosi ad Alezio e lavorando a Matino come vigile urbano, nell’autunno del 1977 getta le basi di un vivaio giovanile che porterà il Matino a sfiorare in ripetute occasioni la Serie A; da quella scuola, da molti ribattezzata l’isola felice del baseball italiano, usciranno diversi campioni a livello nazionale e internazionale. Tra i suoi allievi, l’olimpionico Gigi Carrozza e Andrea Castrì, selezionato dagli Yankees di New York. Tra quei giovani, anche i suoi tre figli: Marcello, Massimiliano ed Enzo.

Il figlio che ha portato il nome Zappia in Friuli

Massimiliano ha proseguito l’eredità paterna prima come ricevitore tra Serie B e Serie A, poi come allenatore, diventando uno dei tecnici più stimati del White Sox Buttrio Baseball in Friuli-Venezia Giulia, dove insieme al fratello Marcello aveva contribuito a far nascere gli Astros Porcia. È scomparso a 51 anni, nell’autunno del 2025, dopo una malattia aggressiva contro cui si è battuto fino all’ultimo, continuando ad allenare il figlio Lorenzo, oggi affermato giocatore dei White Sox di Buttrio. Nel corso della cerimonia, la moglie di Massimiliano, Federica Luzio, ha ringraziato, anche a nome dei figli Lorenzo ed Anna, la famiglia Zappia, per aver voluto affiancare il nome del marito a quello del suocero. Ha inoltre ricordato i valori che Massimiliano ha trasmesso a lei e ai suoi due figli: onestà, tenacia, la forza di credere nei propri sogni.

Un campo nato da anni di ostacoli

Dietro l’inaugurazione c’è un percorso durato diversi anni, segnato da sacrifici per gli Astros Baseball, la società fondata dallo stesso Marcello Zappia. Il sindaco di Porcia, Marco Sartini, lo ha ricostruito così: «Quando iniziammo a lavorare al progetto, sembrava quasi irrealizzabile: molto lavoro, numerosi ostacoli burocratici e poche risorse disponibili». A sbloccare la situazione è stata Electrolux, proprietaria dell’area, che ha concesso gratuitamente l’utilizzo del terreno per finalità sportive, passandolo poi in uso al Comune e infine all’Associazione Sportiva Astros Baseball. Un ruolo costante, secondo il sindaco, lo ha avuto anche l’assessore allo sport Alberto Basso, che ha accompagnato l’iter insieme all’amministrazione comunale. Il risultato, oggi, è uno dei pochi campi da baseball regolamentari di tutto il Friuli-Venezia Giulia.

La cerimonia e i familiari

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai parenti e a numerosi giocatori e dirigenti provenienti da Lombardia, Veneto e Friuli, il presidente nazionale della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) Marco Mazzieri, il presidente regionale del CONI Andrea Marcon, l’assessore regionale Lucia Buna. In rappresentanza del glorioso Baseball Club Matino erano presenti gli ex atleti Alberto Nutricati, Davide Bove, Giorgio e Claudio Castrì – fratelli di Andrea Castrì, il giocatore che dalla scuola di Zappia arrivò fino alla corte degli Yankees di New York – giunti in Friuli per onorare il tecnico che li ha formati e il loro ex compagno di squadra. Presente anche l’arbitro federale, anch’egli matinese, Tommaso Ferramosca.

A rendere la giornata ancora più toccante è stata la presenza della moglie di Raffaele Zappia, Lucia, e della moglie di Massimiliano, Federica, accompagnata dai figli. Non ha potuto essere presente Enzo Zappia, il terzo dei fratelli, che vive negli Stati Uniti, ma ha seguito da lontano l’emozione della giornata.

Il ricordo di Marcello

«Ho avuto l’onore – commenta Marcello Zappia – di inaugurare e dedicare il campo da baseball di Porcia a due persone che hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita, papà Raffaele e mio fratello Massimiliano. Ogni volta che varcherò l’ingresso di questo campo, sentirò la loro presenza accanto a me. Non siete qui con noi fisicamente, ma vivrete per sempre in ogni partita, in ogni sorriso e in ogni sogno che nascerà su questo campo».

La giornata ha coinciso con la prima edizione del “Memorial Raffaele Zappia”, trofeo internazionale master di baseball organizzato dagli Astros Baseball Porcia insieme al Treviso Softball & Furious, con la partecipazione delle rappresentative di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Latin Americans.

L’appello degli ex atleti matinesi

Raffaele Zappia ha formato sportivamente e umanamente intere generazioni. Molti dei ragazzini che calcarono il campo da gioco di Matino oggi sono professionisti affermati nei più diversi settori.

Sono loro, gli ex atleti del B.C. Matino, a lanciare un appello: «Siamo cresciuti sotto l’attenta guida di Raffaele Zappia, un tecnico esigente e meticoloso, ma sempre comprensivo e attento ai ragazzi che aveva dinanzi. Molti di noi sono stati strappati dalla strada e da un futuro senza prospettive. Ci fu data una possibilità, un’alternativa e noi la cogliemmo con gratitudine. Senza la famiglia Zappia non saremmo state le stesse persone. Porteremo sempre nel cuore gli insegnamenti di Raffaele e il ricordo di Massimiliano. Proprio per questo crediamo che anche Matino, il cui nome divenne famoso ben oltre i confini nazionali grazie alla scuola di baseball inaugurata da Zappia, debba seguire l’esempio di Porcia e intitolare a Raffaele e Massimiliano un luogo pubblico che ne richiami la memoria e renda indelebile il loro ricordo. Non per mero sentimentalismo o per spirito di emulazione, ma perché la città di Matino è profondamente debitrice nei confronti della famiglia Zappia, così come ogni ragazzo di Matino e dintorni che abbia giocato a baseball. Da qui il nostro appello alle istituzioni e al sindaco Giorgio Toma, affinché dia corso a questo nostro appello».