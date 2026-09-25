Incendio nell’impianto di Lequile: la Procura dispone il dissequestro dell’area della Ecorisorse

LEQUILE (Lecce) – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti di Lequile alla società Ecorisorse S.r.l.

Il provvedimento, firmato dal pubblico ministero Donatina Antonia Buffelli a seguito dell’istanza presentata dalla difesa dell’azienda, consente alla proprietà di rientrare in possesso delle strutture e avviare gli interventi operativi di messa in sicurezza del sito.

Dalle verifiche condotte nell’ambito del procedimento penale, la società figura come parte offesa e danneggiata dall’incendio che ha colpito lo stabilimento.

Con il riacquisto della disponibilità dell’area, Ecorisorse ha annunciato l’attivazione spontanea delle procedure d’indagine e monitoraggio previste dall’articolo 245 del Testo Unico Ambientale per la tutela della salute pubblica e del territorio.

Sotto il coordinamento operativo di ARPA Puglia e del Settore Ambiente della Provincia di Lecce, l’azienda si farà carico delle analisi per la ricerca e la quantificazione di eventuali inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee nelle porzioni esterne al perimetro dell’impianto, in attesa della conclusione degli accertamenti giudiziari volti a chiarire le cause del rogo.