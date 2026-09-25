Sabato 26 settembre si conclude Architetcts Meet in Lecce con la Lectio Magistralis di Carlo Ratti

LECCE – Si conclude domani, sabato 26 settembre, il Meeting “Welcome Architecture” scandito da incontri, mostre, conferenze, tavole rotonde, workshop, con la presenza di ospiti prestigiosi e la partecipazione di decine e decine di professionisti giunti da tutta Italia.

Luoghi coinvolti Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri e Teatro Paisiello.

Giunta alla sua 15ª edizione, e dopo il successo degli anni passati, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana di Architettura e Critica con Ordine degli Architetti PPC provincia di Lecce, Comune di Lecce, Polo Biblio-Museale Lecce, si è concentrata su un tema sensibile e delicatissimo anche per la Lecce e il Salento.

Edizione 2026 dedicata alla memoria di Susanna Nobili.

Con i Premi a Carlo Ratti, Premio Internazionale Architetcts Meet in Lecce 2026, Benedetta Tagliabue, Premio Lecce Architettura 2026, i Premi Nazionali Architects Meet in Lecce 2026, il Premio “Lecce Architettura” alla memoria di Carlo Aymonino, si conclude domani, sabato 26 settembre, sul palco del Teatro Paisiello, a partire dalle 18.30, “ARCHITECTS MEEET IN LECCE 2026”, la tre giorni promossa dall’Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC) con Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce, Comune di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, quest’anno dedicata alla memoria di Susanna Nobili, interamente focalizzata sulla relazione complessa e per nulla scontata tra ospitalità, architettura, città, futuro dell’abitare.

Declinata sul tema “Welcome Architecture _ Abitare, Ospitare, Condividere”, questa quindicesima Edizione ha posto al centro un tema ormai ineludibile anche per la Puglia e il Salento: le città e il turismo, con un messaggio chiaro: “l’over-tourism non è un destino inevitabile ma un fallimento progettuale. Agli architetti il ruolo decisivo di interpreti culturali per trasformare l’ospitalità in un progetto di bellezza e di razionalità”, e ancora: “interrogarsi e comprendere lo spirito dei luoghi indipendentemente dagli stereotipi”.

La giornata di domani, sabato 26 settembre, si apre nella Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri, con una riflessione sul rapporto tra architettura, ricerca, arte e comunicazione.

Accanto alle presentazioni di libri e ai contributi dei professionisti invitati, tra cui Stefano Carone e Annalisa Calastretti de Il Prisma, una tavola rotonda riunirà i direttori delle principali riviste di settore italiane – Matteo Ruta di Archetipo, Laura Andreini di Area, Livia Peraldo Matton di Elle Decor, Antonio Morlacchi di IoArch, Luigi Catenacci di professioneArchitetto, – per interrogarsi sugli strumenti e sulle responsabilità del racconto dell’architettura contemporanea.

Momento culminante della giornata al Teatro Paisiello con la Lectio magistralis di Carlo Ratti, Premio Internazionale Architects Meet in Lecce 2026, seguita dalle premiazioni dei “Premi Nazionali Architects Meet in Lecce 2026”, “Lecce Architettura 2026” a Benedetta Tagliabue e “Lecce Architettura” alla memoria di Carlo Aymonino.

“L’over-tourism” dichiara Luigi Prestinenza Puglisi, Presidente dell’AIAC (Associazione Italiana di Architettura e Critica), “non è un destino inevitabile, ma un fallimento progettuale. Le città non sono sopraffatte dai turisti: sono incapaci di governarne i flussi. Quando tutti vengono concentrati negli stessi luoghi e negli stessi periodi, il problema non è il turismo ma la sua organizzazione.

Occorre distribuire attrazioni, servizi e opportunità, inventando nuove geografie urbane. Progettare significa anticipare i conflitti, non subirli quando sono già esplosi. L’over-tourism comincia, insomma, dove finisce il progetto.»

“Per Architects Meet in Lecce quest’anno abbiamo scelto un tema molto delicato per il nostro Paese e, in particolare, per la Puglia e per Lecce”, dice Franco De Lorenzi, Presidente Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Lecce.

“Un tema sul quale l’architettura ha molto da dire, perché riguarda il modo in cui le nostre città stanno cambiando e il rapporto sempre più stretto tra chi le abita e chi le visita.

Il tema dell’over-tourism apre, a mio avviso, una riflessione ancora più ampia: dobbiamo capire come l’ospitalità possa entrare nella città senza essere percepita come qualcosa di estraneo. Una struttura ricettiva realizzata da un privato può diventare parte del quartiere, dialogare con i suoi spazi e con i suoi servizi e, in definitiva, contribuire a migliorarne la qualità. In questo senso può essere anche un intervento di rigenerazione urbana. Per gli interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione il tema della qualità diventa ancora più importante. Quando si investono risorse pubbliche per trasformare parti della città, credo sia necessario mettere a confronto idee e competenze diverse e il concorso di progettazione è uno degli strumenti che meglio può garantire questo confronto. È su questi temi che serve un dialogo vero tra architetti, amministrazioni e operatori privati. L’obiettivo non è scegliere tra residenti e visitatori, ma fare in modo che l’ospitalità contribuisca alla qualità della città e che le trasformazioni legate al turismo possano essere positive anche per chi quella città la vive ogni giorno.”

PROGRAMMA SABATO 26 SETTEMBRE

ARCHITECTS MEET IN LECCE 2026

“WELCOME ARCHITECTURE Abitare Ospitare Condividere”

-BIBLIOTECA BERNARDINI – CONVITTO PALMIERI

Ore 10.00

Presentazione del Libro “Andrea Milani Architecture”, edito da Electa

Ore 10.30

Tavola rotonda “LA COMUNICAZIONE DI SETTORE, INCONTRO TRA DIRETTORI DELLE RIVISTE DI ARCHITETTURA”, con Matteo Ruta Arketipo, Livia Peraldo Matton Elle Decor, Antonio Morlacchi IoArch, LPP presS/Tletter, Carla Petrachi Uff.Stampa Ordine Architetti PPC Lecce. Modera Giulia Mura

Ore 12.00

Lecture “DESIGN HUMAN LIFE NELL’ARCHITETTURA, NELLA RICERCA, NELL’ARTE”, Stefano Carone e Annalisa Calastretti dialogano con LPP

Ore 14.30: Saluti Istituzionali

Ore 15.00

Architetti, designer, urbanisti ed esperti si alterneranno sul palco, in tavole rotonde tematiche, per confrontarsi sui temi di “Welcome Architecture: abitare, ospitare, condividere”.

Moderano LPP e Giulia Mura.

Intervengono: Giovanni Aurino, Silvia Austeri, Stefano Balassone, Emanuela Balzani, Vincenzo Bernardi, Annalisa Calastretti, Lorenzo Cantalini, Aldo Capalbo, Raphaël Chatelet, Antonio Cinotto, Luca Compri, Valerio Cruciani, Michele Devito, Andrea Eusebi, Giuliano Fausti, Christian Gasparini, Emiliano Leoni, Paolo Lettieri, Gerardo Manca, Giuseppe Mascolo, Gabriele Marinelli, Carla Martire, Francesco Messina, Mauro Micheletti, Francesco Pagano, Efrain Paredes Vera, Domenico Pastore, Martino Picchedda, Andrea Ponsi, Paolo Posarelli, Federico Robbiano, Mario Clemente Rossi, Federica Russo, Massimo Russo, Davide Sanzio, Giorgio Scarchilli, Luca Scardulla, Simone Subissati

-TEATRO PAISIELLO

Ore 18.30

Presentazione volume “WELCOME ARCHITECTURE”

LECTIO MAGISTRALIS DI CARLO RATTI

PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITECTS MEET IN LECCE 2026

premiazioni:

PREMI NAZIONALI ARCHITECTS MEET IN LECCE 2026,

PREMIO LECCE ARCHITETTURA 2026,

PREMIO LECCE ARCHITETTURA ALLA MEMORIA DI CARLO AYMONINO