Patrigno aggredito dai figli della coniuge, scatta il Codice Rosso

LECCE – Si è chiusa con un ricovero in ospedale e l’avvio delle procedure del “Codice Rosso” la violenta lite familiare scoppiata venerdì scorso in un’abitazione di Lecce. Un uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina dopo essere stato aggredito dai due figli maggiorenni della moglie.

L’episodio si è verificato all’interno delle mura domestiche, dove una discussione scaturita per futili motivi tra i familiari presenti è rapidamente degenerata. Nel corso del confronto, i due fratelli sono passati dalle parole ai fatti, scagliandosi contro il marito della madre e colpendolo con calci e pugni.

La gravità delle percosse ha spinto la vittima a richiedere l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto per prestare le prime cure e disporre il successivo trasferimento dell’uomo verso la struttura ospedaliera galatinese.

I riscontri diagnostici effettuati dai medici hanno evidenziato la frattura di una costola e diverse lesioni superficiali, con una prognosi formulata in quindici giorni di guarigione, salvo complicazioni.

Gli elementi raccolti sull’accaduto sono stati inviati all’attenzione della Procura della Repubblica di Lecce, che valuterà la posizione dei due giovani e l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari a tutela della vittima, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare.