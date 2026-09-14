Furto nella zona industriale di Nociglia: rubati un furgone e 15 quintali di rame da un’azienda fotovoltaica

NOCIGLIA (Lecce) – Colpo notturno ai danni di un’impresa specializzata nella produzione e installazione di impianti fotovoltaici situata nella zona industriale alla periferia di Nociglia. I malviventi si sono introdotti nei capannoni della ditta, presumibilmente tra la notte di venerdì e sabato, asportando un furgone aziendale e circa una tonnellata e mezzo di cavi in rame.

Secondo una prima ricostruzione, la banda si è introdotta nei depositi della società e ha caricato a bordo del veicolo rubato diverse bobine di materiale metallico. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di esatta quantificazione, ma si prefigura di ingente entità.

La scoperta del furto è avvenuta la mattina successiva al rientro dei dipendenti, che hanno immediatamente dato l’allarme al numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie per eseguire i rilievi tecnici e il sopralluogo all’interno della struttura. I militari hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza installati sia presso l’azienda colpita sia lungo il perimetro dell’area industriale nocigliese, nel tentativo di individuare la rotta di fuga dei responsabili e del mezzo utilizzato per il trasporto.