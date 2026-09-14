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Castro Jazz Festival, grande successo per l’edizione 2026: è nata una nuova comunità musicale

A due settimane dalla fine è ancora viva l'emozione per una rassegna che riesce a creare un'atmosfera intima e però condivisa. E già si ragiona sull'edizione 2027

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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