Forza Italia, scosse a Nardò con l’ombra di Vannacci: Mazzotta affida il partito a De Giorgi, Mita replica: “Me n’ero già andata”

NARDÒ – Più si avvicinano le elezioni politiche (a cui si sommeranno anche i rinnovi di diversi Consigli comunali salentini, tra cui quello neretino) e più si avvertono le fibrillazioni sui territori dell’effetto Vannacci. I delusi si riposizionano. Scosse dentro Forza Italia a Nardò, dove il partito entra in una nuova fase organizzativa in vista delle prossime elezioni amministrative. A prendere in mano il dossier è direttamente il coordinatore provinciale azzurro Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, che ha affidato al vice commissario regionale e sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi, il compito di seguire il partito neretino e condurre le trattative politiche verso il voto. Una decisione che segna di fatto una riorganizzazione profonda in uno dei centri più importanti della provincia, sullo sfondo di movimenti e riposizionamenti che negli ultimi mesi hanno interessato anche esponenti ed ex esponenti dell’area forzista, con l’avvicinamento di alcuni di loro al movimento di Roberto Vannacci.



Tra questi viene indicato anche il marito dell’ex segretaria cittadina Paola Mita, Giordano Conte, che da tempo aveva ridotto il proprio impegno politico diretto. È Mazzotta a imprimere la svolta con un comunicato che guarda già alle prossime amministrative. “Forza Italia, alle prossime amministrative in provincia di Lecce, vuole essere e sarà protagonista: perciò, sto provvedendo ad una riorganizzazione nel nostro territorio in grado di rafforzare la presenza del partito”, afferma il coordinatore provinciale. Nardò, per dimensioni e peso politico, diventa uno dei primi banchi di prova di questa strategia. “A cominciare da Nardò, secondo Comune più grande della provincia, dove ho delegato il vice commissario regionale e sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi, a svolgere le trattative in vista delle elezioni amministrative per Forza Italia”.



Mazzotta punta quindi su una figura che considera politicamente solida e radicata sul territorio. “Vincenzo ha una posizione di rilievo all’interno del nostro partito e da sindaco conosce benissimo i problemi e le potenzialità del nostro territorio. Sono certo che saprà rappresentare al meglio Forza Italia a Nardò, rilanciando anche l’attività del partito nella città”. Parole che certificano l’avvio di una nuova fase e che hanno immediatamente riacceso l’attenzione sugli equilibri interni agli azzurri neretini.



A intervenire, però, è stata anche Paola Mita, per anni volto di primo piano di Forza Italia a Nardò, che respinge nettamente qualsiasi ricostruzione che la descriva come commissariata o privata del proprio ruolo. “Nessuno mi ha tolto alcun potere. Mi ero già dimessa da Forza Italia il 29 aprile. Il mio futuro politico è altrove”, chiarisce in apertura. La sua posizione è molto netta: “Non sono stata commissariata. Non sono stata esautorata. Non mi è stato tolto alcun potere”. Mita ricostruisce i passaggi ricordando di aver lasciato volontariamente la segreteria cittadina, che guidava dal 2015, e tutti gli organismi regionali del partito già il 29 aprile scorso. “Si tratta di una decisione formalizzata per iscritto mesi prima delle determinazioni e delle dichiarazioni di queste ore”, sottolinea, definendo “singolare” il tentativo di rappresentare oggi quella scelta come una rimozione.



“La politica dovrebbe partire dai fatti. E i fatti hanno date, documenti e firme”. L’ex segretaria rivendica il proprio percorso, ricordando gli incarichi ricoperti nel tempo, da capogruppo al Comune di Nardò a consigliere provinciale, fino alla vicepresidenza della Provincia di Lecce e alla candidatura alle regionali. “Quel percorso appartiene alla mia storia politica e non ho alcuna intenzione di rinnegarlo”, afferma. Ma proprio da quella storia, spiega Mita, sarebbe maturata la decisione di chiudere una fase. “La Forza Italia alla quale avevo aderito convintamente era quella costruita e guidata dal Presidente Silvio Berlusconi: una forza politica capace di unire sensibilità diverse, valorizzare le persone e costruire partecipazione e consenso”. Dopo la morte di Berlusconi, aggiunge, il modello sarebbe cambiato: “Ho visto prevalere troppo spesso dinamiche che dividono invece di unire, che restringono gli spazi di confronto anziché ampliarli e che rischiano di disperdere esperienze, competenze e consenso costruiti sul territorio nel corso degli anni”. Da qui la scelta di farsi da parte, già mesi fa, e di prendere le distanze dalle vicende organizzative di oggi. “Le attuali decisioni organizzative di Forza Italia a Nardò appartengono legittimamente a Forza Italia e ai suoi attuali dirigenti. Non riguardano più la sottoscritta e, soprattutto, non possono essere raccontate come un provvedimento assunto nei miei confronti”.



Mita insiste anche su un punto: chi oggi viene incaricato di occuparsi del partito “interviene in una realtà dalla quale avevo già scelto autonomamente di uscire dalle cariche ricoperte mesi prima”. E il finale del suo comunicato lascia aperto un nuovo scenario politico: “Oggi guardo avanti. Il mio percorso politico non si conclude certamente qui. Il mio futuro è altrove. E nei prossimi giorni sarà reso pubblico”. A Nardò, dunque, la riorganizzazione di Forza Italia si intreccia con una fase di forte movimento nel centrodestra locale: da una parte Mazzotta prova a ricompattare il partito e ad affidarne il rilancio a De Giorgi, dall’altra Paola Mita rivendica di aver già chiuso da tempo il proprio capitolo azzurro e annuncia un nuovo approdo. Ed è proprio su questo doppio fronte, tra ricostruzione interna e nuove collocazioni politiche, che si giocherà una parte importante della partita verso le amministrative e poi verso le elezioni politiche.