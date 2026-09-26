Paura per Osvaldo, l’ex attaccante del Lecce ricoverato in terapia intensiva.

CALCIO – L’ex calciatore giallorosso è ricoverato in Argentina, all’ospedale di Llavallol, dopo un grave problema al polmone destro. Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico e si trova in prognosi riservata.
La notizia ha inevitabilmente riportato alla memoria il legame di Osvaldo con il Lecce. L’attaccante arrivò in Salento nel 2006 e disputò con la maglia giallorossa la stagione 2006-07 in Serie B, collezionando 31 presenze e 8 gol. Fu una delle prime importanti tappe della sua carriera in Italia.
Dopo l’esperienza a Lecce arrivò il trasferimento alla Fiorentina. Da lì una carriera ai massimi livelli, con le maglie di Roma, Juventus e Inter, oltre alle esperienze all’estero e alla Nazionale italiana, con cui Osvaldo ha collezionato 14 presenze e 4 reti.
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