Paura per Osvaldo, l’ex attaccante del Lecce ricoverato in terapia intensiva.

CALCIO – L’ex calciatore giallorosso è ricoverato in Argentina, all’ospedale di Llavallol, dopo un grave problema al polmone destro. Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico e si trova in prognosi riservata.

La notizia ha inevitabilmente riportato alla memoria il legame di Osvaldo con il Lecce. L’attaccante arrivò in Salento nel 2006 e disputò con la maglia giallorossa la stagione 2006-07 in Serie B, collezionando 31 presenze e 8 gol. Fu una delle prime importanti tappe della sua carriera in Italia.

Dopo l’esperienza a Lecce arrivò il trasferimento alla Fiorentina. Da lì una carriera ai massimi livelli, con le maglie di Roma, Juventus e Inter, oltre alle esperienze all’estero e alla Nazionale italiana, con cui Osvaldo ha collezionato 14 presenze e 4 reti.