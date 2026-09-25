Poesia e Canto. Tyna Maria ospite nella Chiesa di San Lazzaro con “Caino è Abele ma tu chiudi gli occhi e dillo di nuovo”

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LECCE – Appuntamento domenica 27 settembre 2026 ore 19:30 nella Chiesa di San Lazzaro; ospite Tyna Maria con la silloge poetica “CAINO È ABELE ma tu chiudi gli occhi e dillo di nuovo”, L’Officina delle Parole Edizioni.

Durante la serata, dopo la Santa Messa, Mons. Flavio De Pascali e l’Editrice dott.ssa Pompea Vergaro converseranno con la poetessa Tyna Maria. Partecipa l’artista Alessandra Congedo che ha illustrato la quarta di copertina con l’opera “Caino e Abele” -pastelli su pastelmat carta, 30×40- che sarà allestita negli spazi di San Lazzaro. È una rivisitazione di “Caino uccide Abele” del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens (1608-1610), custodita nella “Courtauld Institute of Art di Londra”.

La silloge si avvale di riflessioni dell’autrice: “Caino, Abele e ogni Nessuno”, dell’esegesi del M° Nicola Cisternino, compositore musicale sinestetico italiano il quale scrive: “E non mi ha meravigliato che una voce…] [… che porta a Dio in tutto ciò in cui si esprime, non affiorasse, come fiore dalla sua gemma, al verso” e dell’epilogo di Pompea Vergaro.

Attraverso questa raccolta, Tyna Maria, musicista dalle radici nella Gospel music, racconta in versi e canta il suo “campo di cotone”, dedicando l’opera poetica agli emarginati, in particolare a suo Fratello Galileo e a tutti i Fratelli del mondo.

La poetessa dichiara che “la serata sarà un intenso appuntamento musico-letterario, fra note, parole poetiche, canto corale e dialogo con i presenti per condividere riflessioni sulla Fraternità, sul difficile sentiero delle relazioni, sulle ferite inferte e ricevute, sul perdono, il rispetto di sé, l’aspettativa verso l’altro, la delusione, la cura nell’attraversare il dolore e i fallimenti, ma anche lo stupore dirompente del sapersi capaci di voler Bene senza sapersi l’un l’altro”. Perché, “nelle mie composizioni musicali e poetiche”, come continua Tyna Maria, “esploro e amplifico le relazioni d’affetto, ricerco l’equilibrio interiore, lasciandomi guidare dall’ascoltatore in processi di rispecchiamento in cui risiede il tentativo di ciascuno di noi di rafforzare il proprio IO, come fosse un “sensibile” e “dominante” carattere attrattivo verso il Mondo intero. Abbiamo bisogno di saperci fraternamente vicini, anche nelle incomprensioni, perché sentendosi soli lentamente si muore”. E ancora per Tyna Maria: “L’osservazione filosofico-esistenziale della Voce rimane la lettura più amorevole e lucida di questo nostro strumento vocale, intra ed interpersonale, che richiama a Sé il Mondo intero”.

La silloge, dunque, è un cammino esplorativo intorno alla Fraternità nelle sue diverse sfumature, una sorta di antologia dove l’autrice, oltre al Canto che già le appartiene, trova nella Poesia un ulteriore processo generativo delle pieghe intime della sua esistenza, per stabilire un nuovo ordine comunicativo con i suoi lettori.

L’osservazione filosofico-esistenziale della Voce per Tyna Maria rimane, dunque, la lettura più amorevole e lucida di questo nostro strumento vocale, intra ed interpersonale, che richiama a Sé il Mondo intero.

“CAINO È ABELE”, una sorta di miscellanea dove la poetessa racchiude, in quel passo breve che è la Poesia, tracce di vita, scandite da aforismi, che uniscono e dividono, nello stesso tempo, segnando un ritmo morbido e delicato, accompagnati da farfalle in volo. Sostegno necessario per mettere dei punti fermi sulla propria esistenza, un tentativo di mettere ordine per rintracciare nuove esperienze.

Così, Poesia e Canto insieme, divengono Forza, nonché, nuova e ulteriore via d’accesso a quella Fraterna Umanità che, a volte, sembra abbiamo perduto: “ Poesia e Canto asterisco, stelletta radiante”.

Frattanto, ci piace proporre, l’esperienza e il sentire dell’artista Alessandra Congedo nella realizzazione dell’opera “Caino e Abele”

“La comunicazione con Tyna è sempre stata semplice ed immediata, basata sulla sinestesia del sentire. Direi quasi magico: il momento dell’ascolto e della creazione si fondono e diventano naturalmente consecutivi.

Prima della scelta e della realizzazione del soggetto, Tyna mi ha raccontato della silloge, della sua origine, della contaminazione con un vissuto personale. Ho visualizzato istantaneamente il richiamo artistico al “Caino e Abele” di Rubens su uno sfondo monocromo che centralizzasse l’impatto emotivo dei protagonisti e la lama dorata di Caino. L’oro richiama la luce divina, il sole, l’immortalità spirituale, il valore riparatore del perdono. La scelta dello sfondo bordeaux si spiega come evoluzione matura e sofisticata del rosso vivo, che perde la sua l’aggressività intenzionale per trasformarsi in un’espressione sobria e profonda al posto del paesaggio bucolico originale. La rappresentazione dei corpi come nell’anatomia originale, pur realizzata con la tecnica del pastello secco e con scelte cromatiche differenti, si spiega con la predilezione per lo stile realistico. L’arma da taglio al posto della pietra del dipinto originale rende il coinvolgimento emotivo e fisico profondo dei due fratelli, la rabbia cieca, la perdita di controllo, seppur premeditato, desiderato. Riflette risentimento, gelosia e aggressività depresse nei confronti della vittima”.

Mi preme una nota.

La silloge poetica è in seconda ristampa. Per questo, sento di lasciare, in questo prezioso spazio del corrieresalentino.it, una riflessione. In realtà, è una confidenza di chi guida questa piccola Casa Editrice come atto di resistenza. Sento anche un po’ mia la silloge di Tyna Maria “CAINO È ABELE ma tu chiudi gli occhi e dillo di nuovo” come lo è, d’altronde, ogni pubblicazione curata dalla Casa Editrice. Vedete, ogni volta, inevitabilmente, il libro, racconto di Vita, si intreccia alla mia! “L’Officina delle Parole”, in contemporanea, a volte ancor prima del lavoro editoriale, prova a conoscere l’autore, per poi accompagnarlo quando l’opera è pronta per “andare” nel mondo. Questo, per tener fede, fin dagli esordi, che superano il ventennio, alla propria Missione: tentare di essere come questa Terra: “Uno schizzo di luce sulla pietra”!

Il canto è vento | L’azzardo dei versi è il mare aperto, lo dichiara Erri De Luca. Entrambi appartenenti a Tyna Maria.

Quanta responsabilità, coraggiosa Tyna!

Ed ora, alcune notizie sulle attività di Tyna Maria

Cantante, vocologa artistica, musicarterapeuta, autrice, compositrice, concertista, direttore corale, aforista e saggista Tyna Maria raccontano in musica e parole il proprio “campo di cotone” e le tante storie di coraggio che incontra. Direttrice della JUST – Accademia di Coralità Emozionale e Scienze Umane” di Lecce, si occupa di sviluppo personale e dinamiche relazionali attraverso la lettura psico-emotivo-fisiologica della Voce e della Coralità. È diplomata in strumentazione e composizione per Orchestra di Fiati presso il “Conservatorio Tito Schipa” di Lecce, docente a progetto di “Corporeità della Voce” presso il dipartimento di “Lettere e Filosofia dell’Università” Tor Vergata di Roma, ricercatrice e formatrice accademica in ambito vocale e terapeutico da oltre 25 anni, si occupa in particolare dei momenti di soglia, nel fine Vita.

La silloge “Caino è Abele” sostiene il progetto “RI-FIUTAMI” Campagna Provocatoria d’umanità.