Barocco Festival Leonardo Leo, domenica 27 settembre a Lecce “Mater Misericordiae”

LECCE – Lo stesso testo, tre compositori, tre modi differenti di trasformare la preghiera in musica. Il “Barocco Festival Leonardo Leo” torna domenica 27 settembre alle ore 20.30 a Lecce, nella Basilica di Santa Croce, con “Mater Misericordiae. Le intonazioni napoletane del Salve Regina”. Dopo il precedente appuntamento nella capitale del Barocco, il Festival porta nel cuore della città salentina tre diverse letture del celebre testo mariano firmate da Giovanni Battista Pergolesi, Nicola Porpora e Leonardo Leo. Tre protagonisti della Scuola Napoletana messi a confronto attraverso una stessa preghiera, tra teatro e devozione, intensità umana e raccoglimento. L’ingresso è libero. Info T. 347 060 4118.

Protagonista l’Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, con uno dei riferimenti europei, il soprano Maria Grazia Schiavo. Il programma accosta le tre intonazioni del “Salve Regina” di Pergolesi, Porpora e Leo alle sinfonie per archi di Niccolò Jommelli, costruendo un percorso interamente legato alla grande stagione musicale napoletana del Settecento.

Nella Napoli del XVIII secolo il confine tra teatro e chiesa è molto permeabile. La scrittura sacra assorbe la forza espressiva dell’opera, ne utilizza la cantabilità e la capacità di dare forma agli affetti, ma porta quel linguaggio dentro una dimensione diversa, fatta di invocazione, attesa e contemplazione. La preghiera diventa esperienza musicale e la voce solista rende umano ciò che appartiene alla sfera sacra.

È in questo spazio che si incontrano Pergolesi, Porpora e Leo. Lo stesso testo mariano genera tre differenti prospettive: più dolorosa e intima in Pergolesi, più luminosa e virtuosistica in Porpora, raccolta e severa in Leo. Tre modi di misurarsi con le stesse parole e di mostrare quanto la Scuola Napoletana fosse capace di declinare un unico modello secondo sensibilità diverse.

Il “Salve Regina” attraversa l’intero concerto come una linea comune: cambiano il carattere, la costruzione e il rapporto tra voce e strumenti, ma resta immutata la forza dell’invocazione. La musica sacra si nutre degli strumenti espressivi del teatro senza perdere la propria natura spirituale e anticipa, nella chiarezza delle forme e nella ricerca di equilibrio, alcuni caratteri della sensibilità classica.

Accanto alle voci della preghiera, le sinfonie per archi di Niccolò Jommelli aprono il programma alla dimensione strumentale. Compositore celebrato in tutta Europa e figura centrale della scuola napoletana: vena melodica italiana al rigore della scrittura strumentale germanica si stringono nel pensiero compositivo di Jommelli. La sua esperienza nei principali teatri europei, e in particolare a Stoccarda, mette in relazione Napoli con un orizzonte musicale molto più vasto.

Il ritorno del Festival a Leccesottolinea questo movimento tra luoghi e linguaggi. Dopo aver portato nella città la musica delle cappelle del Sud, il percorso entra ora nella teatralissima Basilica di Santa Croce con una delle forme più intime della devozione mariana. In una città nella quale il Barocco vive nella pietra delle facciate e negli interni delle chiese, la musica napoletana trova un’altra architettura con cui dialogare. E per una sera il “Salve Regina” cambia accento tre volte, senza smettere di essere preghiera.

Lecce – Domenica 27 settembre, ore 20.30

Basilica di Santa Croce

MATER MISERICORDIAE

Le intonazioni napoletane del Salve Regina