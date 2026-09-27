Fiamme nella notte, bruciate due auto: si segue la pista dolosa

SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) – Un incendio di probabile origine dolosa ha coinvolto due autovetture nella notte a San Pietro in Lama. Le fiamme sono divampate intorno alle 4:10 in via Massimo D’Antona, dove è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce.

Ad essere interessate dall’incendio una Citroen C3 e una Suzuki Vitara. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’ipotesi seguita è quella di una matrice dolosa, ma saranno gli accertamenti in corso a stabilire con certezza l’origine e le cause dell’incendio.