Durante un controllo, tenta di nascondere la droga in bocca, arrestato un 46enne

Lecce – Ha provato a nascondere la droga in bocca, ma è stato scoperto e arrestato.

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nella mattinata di sabato scorso, 19 settembre, ha arrestato un 46enne, residente nel comune di Lecce, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce hanno proceduto al controllo di un’auto a bordo della quale si trovavano l’uomo, alla guida, e una donna, seduta sul lato passeggero. Nel corso del controllo, lui, apparso sin da subito insofferente alle verifiche degli operatori, è stato invitato a scendere dal veicolo.

In quel frangente, con un gesto repentino, il 46enne ha cercato di nascondere, all’interno della bocca, una bustina di cellophane. Invitato dagli operatori ad aprire la bocca, si è rifiutato e, dopo alcuni secondi, ha espulso la bustina, tentando di disfarsene lanciandola tra le piante di un giardino.

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Gli operatori hanno infatti recuperato immediatamente l’involucro, al cui interno è stata scoperta sostanza stupefacente, successivamente risultata essere cocaina, per un peso lordo complessivo di 5,85 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori sostanze e materiale riconducibile all’attività di detenzione e confezionamento. In particolare, è stato sequestrato circa un grammo di hashish, oltre a 23 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione è stato, inoltre, trovato un manoscritto riportante nominativi e somme di denaro.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato alla propria abitazione, dove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.