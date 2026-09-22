Tentò di uccidere il nuovo compagno della ex con un’ascia: condannato. Assolto dall’accusa di stalking alla ex

ARADEO (Lecce) – Si chiude con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione il processo a carico di Gabriele Serra, 27 anni, residente ad Aradeo, assolto dall’accusa di stalking sulla ex fidanzata e ritenuto responsabile del tentato omicidio del nuovo compagno della stessa. La sentenza è stata emessa dai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalia De Benedictis) a fronte di una richiesta ben più alta (8 anni) e che prevedeva la condanna per entrambi i reati. Il giovane (da tempo libero) venne arrestato nel novembre del 2024 con un’ordinanza spiccata dalla gip Tea Verderosa su richiesta della pm Maria Grazia Anastasia.

L’episodio più grave risale alla fine di settembre sempre di quell’anno quando il giovane ferì il rivale: un ragazzo rumeno, ferendolo in testa con un’ascia di metallo. In più occasioni, stando all’accusa poi depennata dal tribunale, Serra si sarebbe presentato nei luoghi frequentati dalla donna invitandola a mettere fine a quella storia (in un’occasione l’avrebbe aggredita strappandole i capelli) contattando il nuovo fidanzato per telefono e sfidandolo a incontrarsi dal vivo per un duello rusticano. Si parlava anche di danneggiamenti dell’auto del giovane rumeno e del tentativo di dare fuoco alla macchina cospargendo l’abitacolo di benzina.

Il 30 settembre, poi, sulla piattaforma messaggistica Telegram, avrebbe contattato il giovane rumeno dicendogli esplicitamente di “essere stato al fianco della sua ex fidanzata approfittando di un momento di debolezza della relazione, facendo finta di starle vicino mentre il padre stava morendo”. Giorni dopo si sarebbe consumata l’aggressione: prima il tentativo di investire in auto il “rivale” per poi colpirlo in testa con un’ascia in metallo provocandogli una ferita suturata con una decina di punti in pronto soccorso. L’aggressore venne bloccato dai suoi stessi familiari che evitarono di fatto conseguenze peggiori ed è stato arrestato giorni dopo con un’ordinanza firma del gip del tribunale di Lecce.

Tentato omicidio, quell’azione compiuta dall’uomo: un’accusa grave motivata dalla regione del corpo colpita e dall’arma utilizzata. Il proposito omicida venne poi ribadito con le minacce: “L’avrei ucciso, non mi importa di andarmene in carcere”. Il giovane confessò le proprie responsabilità nel corso dell’interrogatorio di garanzia dicendosi pentito e negando alcuni episodi contenuti nell’ordinanza. Al giudice confidò di essere in buoni rapporti con il nuovo compagno della ex raggiunto in ospedale dove il salentino garantì di aver compreso la gravità del suo gesto.

La difesa, rappresentata dall’avvocata Rita Ciccarese, aveva chiesto l’assoluzione ravvisando la mancava dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo diretto perché mancava l’intenzione e di uccidere. In subordine, che il reato di tentato omicidio venisse riqualificato in lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma. Per un ricorso in appello sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni attese nei prossimi 90 giorni. La giudice, infine, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura per ravvisare l’accusa di falsa testimonianza a carico di tre testimoni dell’imputato. La ex fidanzata e il suo nuovo compagno non si erano costituiti parte civile.