Putin, ‘le sanzioni della Germania sono un nuovo errore’

Le misure adottate dalle autorità tedesche contro la Russia – annunciate oggi dopo che Berlino ha formalmente accusato Mosca di aver inviato un drone carico di esplosivo all’aeroporto di Lipsia all’inizio di agosto – rappresentano “un nuovo errore”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.
“Ritengo che si tratti di un nuovo errore grossolano. E, a mio avviso, va chiaramente contro gli interessi del popolo tedesco”, ha affermato Putin, interpellato in merito durante una conferenza stampa trasmessa dall’agenzia russa Tass.
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