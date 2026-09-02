Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026: al Museo Ebraico di Lecce si inaugura “Rituals of Love” di Joel Itman

LECCE – Domenica 6 settembre, il Museo Ebraico di Lecce parteciperà alla ventisettesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, una manifestazione annuale che celebra la ricchezza e la complessità della cultura ebraica in tutto il territorio italiano, proponendo una nuova mostra e nuove occasioni di approfondimento.

La giornata avrà inizio alle ore 18:00 con i saluti istituzionali e la presentazione delle attività, dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’ebraismo. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato e di significativo rilievo artistico e culturale, coordinato e promosso a livello europeo, dall’European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage e dall’Ucei per l’Italia dove, ogni anno, riceve l’adesione di circa cento località e ottiene la partecipazione di decine di migliaia di visitatori. Ciò è reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione tra Comunità ebraiche, Enti locali, Pro Loco e associazioni attive sul territorio, proprio come nel caso del Museo Ebraico di Lecce che accoglie i visitatori con una serie di iniziative ad hoc.

In occasione della Giornata, sarà inaugurata la mostra “Rituals of Love” dell’artista Joel Itman. Attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, Itman ci guiderà in un viaggio tra i momenti più significativi del fidanzamento e del matrimonio nella tradizione ebraica. Le opere reinterpretano simboli, gesti e rituali che accompagnano il percorso nuziale, offrendo al visitatore una riflessione sul loro significato storico, spirituale e culturale.

L’esposizione sarà inoltre arricchita dalla riproduzione salentina medievale di due antiche poesie della tradizione ebraica dedicate ai riti matrimoniali. I testi saranno presentati con una breve introduzione storico-letteraria che ne illustrerà il contesto, le caratteristiche poetiche e il valore all’interno della cultura ebraica.

La serata continuerà con una lettura scenica delle poesie nuziali, curata da Antonio della Rocca, che offrirà un momento di approfondimento e condivisione. L’accompagnamento musicale all’arpa di Eleonora Carbone arricchirà ulteriormente l’atmosfera, creando un dialogo evocativo tra parola e musica.

Al termine della performance, il pubblico sarà invitato a visitare la mostra (visitabile fino al mese di dicembre), un’opportunità unica per esplorare e approfondire i temi della tradizione matrimoniale ebraica attraverso l’arte e la poesia.

Giorni di apertura: Dal lunedì al sabato (10:00 – 20:00), domenica (10:30 – 14:00)