L’almanacco di oggi 2 settembre

Il Santo del giorno: Sant’Elpidio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: L’uecchiu te lu patrunu ngrassa lu cavallu. Significato: L’occhio del padrone fa ingrassare il cavallo.
– Sono nati in questo giorno
1938 Giuliano Gemma
1964 Keanu Reeves
1966 Salma Hayek
– Proverbio
Un cuor fido non vuole essere offeso
– Accadde oggi
1666 un incendio di vastissime proporzioni, distrugge a Londra più di 13.000 abitazioni e uccide 8 persone
– Scoperte
1907 Frederick Kipping sintetizza il silicone
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