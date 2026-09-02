Venerdì i primi risultati delle analisi sugli effetti dell’incendio all’impianto rifiuti

Lecce – Potrebbero arrivare dopodomani i primi risultati delle analisi sugli effetti ambientali dell’incendio di sabato scorso nel territorio del comune di Lequile, successivamente propagatosi all’impianto di gestione rifiuti in prossimità della Statale 101.

E mentre cresce la preoccupazione dei residenti nelle immediate vicinanze del rogo per possibili conseguenze sulla salute pubblica, le raccomandazioni sono sempre le stesse.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) finalizzata a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire alla popolazione, tramite i Sindaci, costanti aggiornamenti sugli effetti dell’incendio sviluppatosi

All’incontro hanno preso parte il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, l’Asl, l’Arpa, la Provincia e i Sindaci dei Comuni di Lequile, Lecce, Cavallino, Copertino, Galatina, Lizzanello, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Soleto.

I Vigili del Fuoco hanno riferito che le operazioni di estinzione dell’incendio sono pressoché concluse e che continuano a svolgersi le attività di controllo e minuzioso spegnimento del materiale che presenta ancora residui segni di combustione, al fine di evitare nuovi inneschi.

Arpa ha comunicato che sono tuttora in corso le analisi sui campionamenti prelevati fin dalle prime ore dell’evento e che nei prossimi giorni si avranno i primi risultati di tale attività di monitoraggio.

La Asl ha ribadito, in via precauzionale, in attesa di conoscere i predetti risultati, che è fortemente sconsigliato il consumo di ortaggi e l’utilizzo dell’acqua dei pozzi nei territori comunali interessati dall’evento. Ha inoltre proposto ai Sindaci dei comuni interessati di adottare un’ordinanza di sospensione di commercializzazione e consumo di latte, uova ed altri prodotti di origine animale e vegetale, anche trasformati, provenienti dalla zona insistente nel raggio di un chilometro dal luogo dell’evento, nonché il divieto di pascolo e di utilizzo di foraggio a campo aperto nella medesima area.