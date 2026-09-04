Incendio Ecotecnica, la stoccata del gruppo “Per Corigliano”: “Dalla Sindaca Fiore solo un’azione di facciata e in ritardo. Tanta esposizione mediatica, poca politica reale”

CORIGLIANO D’OTRANTO – L’incendio scoppiato lo scorso 29 agosto presso l’impianto Ecotecnica di Lequile continua a far discutere l’intero territorio. Sulle ripercussioni ambientali e sulla gestione dell’emergenza interviene con una dura nota il gruppo civico Per Corigliano, che punta il dito contro la condotta della Sindaca Ada Fiore e dell’amministrazione comunale.

“Di fronte a un evento di questa gravità, che coinvolge la qualità dell’aria e minaccia la salute della nostra falda acquifera, ci saremmo aspettati responsabilità e immediatezza”, esordisce il gruppo civico. “Invece assistiamo, come al solito, al consueto copione: molta esposizione mediatica e poca politica reale nell’interesse pubblico”.

Il movimento evidenzia la netta sproporzione tra la prontezza delle raccomandazioni istituzionali e l’inerzia mostrata a livello locale.

“La Prefettura di Lecce è stata estremamente puntuale ed esplicita nel diramare indicazioni di cautela per la salute pubblica, così come tempestive e pressanti sono state le nostre sollecitazioni come gruppo Per Corigliano. Ma a differenza di quanto avvenuto a Corigliano d’Otranto, altri Comuni limitrofi hanno dimostrato una reale sensibilità istituzionale chiedendo agli organizzatori di sospendere le manifestazioni all’esterno, che sono state puntualmente annullate o rinviate. A Corigliano d’Otranto, invece, si è preferito far finta di nulla, lasciando svolgere regolarmente gli eventi in programma, tra cui l’appuntamento di domenica (‘Chiedi se sono felice’)”.

Per il gruppo civico, le mosse della prima cittadina giunte solo a distanza di giorni dal rogo sono del tutto fuori tempo massimo: “Sollecitare i dati all’ARPA a cose fatte è un mero atteggiamento di facciata, arrivato gravemente in ritardo. Si tenta di rincorrere l’emergenza a posteriori per conquistare visibilità, dopo che per un intero weekend si è scientemente scelto di ignorare la tutela dei cittadini e il principio di massima precauzione. La tutela dell’ambiente e della salute della gente non si garantisce con le comparse sui media, ma con decisioni coraggiose e tempestive nel momento esatto in cui i rischi si manifestano».

Il gruppo Per Corigliano conclude chiedendo trasparenza e risposte ufficiali: “I cittadini non hanno bisogno di passerelle o di mosse d’immagine calcolate in ritardo. Pretendiamo la pubblicazione immediata e integrale di tutti i report dell’ARPA relativi sia alla qualità dell’aria sia allo stato della falda acquifera. La salute pubblica deve tornare al centro dell’agenda amministrativa”.