Circuiscono donna benestante e le spillano 70mila euro: condannati marito della badante e investigatore

LECCE – Avrebbero circuito una donna facendo leva sulla sua condizione di fragilità e vulnerabilità spillandole complessivamente qualcosa come 70mila euro. Il giudice monocratico Michele Giannone, a conclusione del processo di primo grado, ha condannato G.G., 60enne, a 2 anni di reclusione limitatamente per un capo d’imputazione (l’episodio del 25 giugno 2018) con il riconoscimento delle attenuanti equivalenti alla recidiva; C.L., 55, a 1 anno e 4 mesi (con il beneficio della pena sospesa), limitatamente all’episodio del 21 gennaio 2019 con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Per i due imputati, entrambi di Lecce, il tribunale ha disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizioni per alcune imputazioni e l’assoluzione per altre per non aver commesso il fatto: per la badante di origini tedesche di 64 anni di origini tedesche, moglie di G.G., il giudice ha disposto il non doversi procedere perché nel frattempo è deceduta. La vicenda è stata avviata dopo la denuncia della persona offesa: una 59enne di Lecce con un buon lavoro che le permetteva di vivere in maniera più che decorosa e dignitosa. I tre, stando a quanto raccolto dagli agenti di polizia coordinati dalla pm Giovanna Cannarile, si sarebbero avvicinati alla donna in maniera morbosa facendola persino allontanare dalla sua famiglia e il marito.

E, così, avrebbe contratto più prestiti. Secondo l’accuasa, uno di 18mila euro con cessione del quinto dello stipendio e la disposizione il 19 settembre del 2018, senza alcuna specifica causale, di due bonifici bancari, uno di 12mila euro in favore della donna e l’altro di 4mila in favore di C.L.; un prestito di 14mila e 700 euro a cui seguiva il 25 giugno del 2018 la disposizione di due bonifici di cui uno dell’importo di 2mila e 100 euro in favore di C.L. con la causale “saldo competenze per causa sinistro”; l’altro dell’importo di 9mila euro in favore del marito con la causale “pagamento spese ristrutturazione” (i due episodi per i quali l’imputato è stato condannato=; un finanziamento di 16mila e 240 euro cui seguiva il 18 gennaio del 2019 la disposizione di un bonifico di 10mila e 500 euro in favore della donna con causale “ristrutturazione casa” e il 21 gennaio del 2019 di un altro bonifico di 3mila euro in favore di una parente stretta di C.L. con causale “spese commercialista”; un mutuo di 23mila e 377 euro e l’erogazione di 11mila e 350 euro con bonifico il 19 dicembre del 2019 e quasi subito interamente riscosso mediante prelievi bancomat di vario importo una 59enne di Lecce.

Come detto, però, molte delle imputazioni sono venute meno a conclusone di un processo andato avanti per anni. Il dispositivo della sentenza prevede un risarcimento in favore della parte civile, assistita dall’avvocato Ilario Manco, da quantificarsi in separata sede. Il deposito delle motivazioni è atteso nei prossimi 15 giorni. Gli imputati erano assistiti dagli avvocati Sabrina Conte, Biagio Palamà e Francesco Vergine.