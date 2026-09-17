“Ciao Rebecca” in centinaia per l’ultimo saluto alla 24enne leccese investita a Napoli

1 of 3

LECCE – Si sono tenuti nella chiesa di San Sabino a Lecce, nel quartiere in cui viveva con la sua famiglia, i funerali di Rebecca Pepe, la ragazza di soli 24 anni tragicamente scomparsa in seguito a un drammatico incidente stradale a Napoli. Travolta mentre si trovava nel capoluogo campano, Rebecca ha lottato per alcuni giorni in ospedale prima di spegnersi, lasciando un vuoto incolmabile tra quanti la conoscevano e le volevano bene.

L’ultimo saluto alla giovane si è trasformato in un abbraccio corale e commosso da parte dell’intera comunità locale. A riempire la navata e il sagrato della chiesa della sua parrocchia sono stati soprattutto tantissimi ragazzi: amici di sempre, coetanei, compagni di studio e di vita che si sono stretti attorno al dolore straziante dei familiari. Volti rigati dalle lacrime, sguardi increduli e un silenzio irreale hanno accompagnato l’ingresso del feretro, a testimonianza di un affetto profondo e del trauma subito da un’intera generazione colpita al cuore da una perdita così assurda.

Tra la folla composta e partecipe era fortissima e visibile anche la presenza della tifoseria organizzata salentina. Molti ultras del Lecce hanno voluto essere presenti per renderle omaggio e mostrare la propria vicinanza alla famiglia. Con la loro presenza composta, ma carica di significato, il popolo giallorosso ha voluto testimoniare il senso di appartenenza e la solidarietà di una curva e di una città che non abbandonano i propri figli nei momenti di più profondo sconforto.

Nel pomeriggio, il ricordo di Rebecca si è esteso anche a Napoli, la città in cui si è consumata la tragedia: nella cattedrale di Piedigrotta è stata infatti celebrata una messa in suo suffragio, per unirsi alla preghiera e al cordoglio dei leccesi.

Un dolore immenso che, per volontà della stessa Rebecca, si è trasformato in un gesto d’amore supremo e di speranza: grazie alla donazione dei suoi organi, ben 5 vite sono state salvate, permettendo al suo ricordo di continuare a vivere nel modo più generoso possibile.

All’uscita della salma dalla chiesa di San Sabino, l’atmosfera si è sciolta in un lungo e commovente applauso. Tra i palloncini volati in cielo e i ricordi strappati alle lacrime dei tanti giovani presenti, Lecce ha salutato per l’ultima volta Rebecca, una ragazza solare la cui memoria resterà indelebile nel cuore di chi l’ha amata.