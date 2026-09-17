Accusato di aver molestato la ex convivente, ma il giudice lo assolve

Salento – Era accusato di aver tempestato di telefonate e molestato la sua ex convivente, creandole un persistente e grave stato di ansia e di paura. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui la condanna a un anno e 3 mesi di reclusione, ma il giudice lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri dal Tribunale penale di Lecce, Elena Coppola. Ad essere assolto C.P., 32enne originario della provincia di Napoli e residente in quella di Salerno, difeso dall’avvocato Roberta Capodieci. Nei suoi confronti anche l’accusa di aver minacciato la ex, residente in provincia di Lecce, per farle togliere la potestà genitoriale sulla figlia minorenne.

Dalla relazione tra l’imputato, all’epoca 21enne, e la donna era nata una bimba. Ma il rapporto dura poco e i due si lasciano. In giudizio, parte civile e testimoni di parte civile sono stati considerati inattendibili, perché le telefonate dell’imputato sarebbero state finalizzate solo a sentire la figlioletta, vista la lontananza del padre per motivi di lavoro. A tal proposito la difesa dell’uomo ha prodotto copiosa documentazione attestante ciò e dimostrato come l’imputato volesse solo fare il padre.