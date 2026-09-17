Dopo la fine della relazione, la vendetta: manda video senza veli della ex ad amici: indagato con la sorella

LECCE – Non avrebbe accettato la fine della relazione e si sarebbe accanito contro la ex. Un 29enne, residente a Lecce, rischia ora di finire sotto processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio a firma della pm Erika Masetti. Il giovane avrebbe procurato nella ex un perdurante stato di ansia e di terrore per la sua incolumità non rassegnandosi alla fine della relazione nel maggio del 2025 a causa di una morbosa gelosia.

Pretendeva di conoscere le persone con le quali la donna intratteneva qualsiasi tipo di contatto anche telefonico; in più di un’occasione si presentava sul posto di lavoro per parlare con lei; il 21 agosto 2025 dopo essersi presentato in casa della ex si impossessava del cellulare per controllare le persone con le quali la donna era in contatto nonché la riprendeva con il proprio cellulare mentre era in mutande e in canotta e la minacciava di inviare video a diverse persone dando poi seguito tale proposito (avendo inviato i video a diverse persone tra conoscenti e parenti della donna). Il 24 agosto si presentava sul posto di lavoro insieme ad altre persone e l’aggrediva verbalmente.

Anche la sorella rischia il processo. La donna, insieme a una terza familiare, avrebbe aggredito un’amica della ex colpendola in testa con un bicchiere con calci e pugni provocandole un trauma cranico con escoriazione della sede occipitale giudicato guaribile in 7 giorni. Sempre la stessa avrebbe aggredito la ex del fratello colpendola con uno schiaffo e successivamente al tentativo della donna di rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale danneggiava il portone di ingresso di un ristorante, il 24 agosto 2025.

Le indagini sono state condotte dagli agenti di polizia. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Ivan Feola, mentre le parti offese dall’avvocata Anna Schiavano.