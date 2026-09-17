Le aziende pagano gli stipendi arretrati. La Foresteria Boncuri verso la chiusura

Con non poche difficoltà ed una lunga mediazione da parte di sindacati, associazioni e polizia, il campo di Boncuri si avvia alla chiusura per la stagione 2026. Domattina lasceranno i container anche i lavoratori che operano in provincia di Brindisi, dopodiché i cancelli si chiuderanno, sperando che le cose vadano meglio il prossimo anno.

Ottenuti i pagamenti arretrati, uno alla volta ieri pomeriggio i braccianti stranieri hanno raccolto i propri effetti personali ed hanno raggiunto una nuova destinazione: quelli senza contratto sono partiti verso altri territori per la stagione autunnale di raccolta; quelli sotto contratto verso gli alloggi offerti dai benefattori, Caritas gallipolina e Caroli Hotels. Per sbrogliare la situazione, ci è voluta la misurata ma ferma mediazione del locale Commissariato di polizia, che ha invitato le aziende morose a chiudere i debiti coi lavoratori: nella giornata di ieri sono arrivati i pagamenti tramite bonifici (per lo più istantanei). E bisogna sottolineare anche la maturità e il senso di responsabilità che hanno caratterizzato l’agire dei lavoratori. Alla fine è stata trovata una soluzione capace di scongiurare il rischio di lasciare dozzine di persone all’addiaccio, con annessi e connessi dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico.

Essenziale nella risoluzione del problema la presenza di Cir, Cgil e Flai-Cgil di Lecce e “Diritti a Sud”, ma soprattutto fondamentale si è rivelata la disponibilità dei benefattori. Per Alessandro Fersini, segretario generale della Flai-Cgil di Lecce, “il mancato rispetto degli accordi raggiunti in Prefettura, in particolare dalle aziende, e l’assenza di risposte fattive da parte delle istituzioni, anche oggi assenti, mettono a rischio la gestione e la sostenibilità economica del modello pubblico-privato messo in piedi per l’accoglienza dei lavoratori migranti nel nostro territorio”.

L’avvocata Donatella Tanzariello (Consiglio italiano per i rifugiati, ente capofila del Polo Sociale integrato di Lecce-Taranto-Brindisi) ringrazia “Caroli Hotels per la generosa disponibilità ad accogliere i lavoratori agricoli, i cui contratti sono ancora in fieri, e la Caritas di Gallipoli per aver aperto le porte. Le loro preziose collaborazioni e il coordinamento fra Cir, Flai, Diritti a Sud e Commissariato di Nardò ha consentito di scongiurare gli effetti disastrosi di una chiusura non incentrata sui bisogni effettivi dei lavoratori. Si pone ora la necessità di richiamare le aziende ad un più accorto rispetto dei diritti”. Per Angelo Cleopazzo, vicepresidente dell’associazione Diritti a Sud, “i lavoratori hanno mostrato grande senso di responsabilità, pazienza e maturità. La complessità della mediazione avrebbe richiesto la presenza costante di Regione e Comune, che invece si sono distinti solo per una ingiustificabile ed incomprensibile assenza”.