Colonscopia? Le faremo sapere. Le liste d’attesa bloccate: e i vertici della sanità fanno finta di nulla

LECCE – “Continui a chiamare, magari si libera un posto”. Poi, una chiamata qualche giorno dopo per l’inserimento nelle “liste di tutela”, senza una data, senza null’altro. Nel 2026, per prenotare una colonscopia attraverso il servizio sanitario pubblico, la risposta può essere ancora questa. E non è l’unico esame dalle attese infinite. Nessuna data, nessuna indicazione sui tempi, nessuna certezza. Solo il consiglio di riprovare, seguito dalla rassicurazione successiva. Chiamare domani, dopodomani, la prossima settimana. Una sorta di lotteria della salute nella quale chi ha bisogno di un esame deve sperare che qualcuno rinunci e che, proprio nel momento giusto, riesca anche a prendere la linea con il Cup. Abbiamo provato con la ricetta fatta dal medico curante su indicazione del centro dí Oncogenetica: il paziente ha familiari che hanno avuto un rumore e ha quasi 50 anni. Deve attendere anche lui.

Eppure sono anni che si parla di abbattimento delle liste d’attesa, digitalizzazione, nuovi modelli organizzativi e strategie per recuperare le prestazioni arretrate. L’Asl di Lecce ha annunciato e sperimentato diverse misure, ma per molti cittadini il risultato concreto continua a essere lo stesso: ci sono esami che non si riescono a prenotare normalmente. Lo abbiamo verificato direttamente con una colonscopia prescritta con regolare impegnativa medica. Due settimane fa, il Cup telefonico dell’Asl Lecce ha risposto, ma la risposta è stata un muro: agenda piena, nessuna disponibilità. L’operatrice, cortese e disponibile, non ha potuto fare altro che suggerire di continuare a telefonare nei giorni successivi, nella speranza che si liberi un posto. Una situazione che ha un precedente quasi identico. Già nel gennaio del 2024 avevamo raccontato, con una prova sul campo, l’impossibilità di prenotare una colonscopia: allora le disponibilità risultavano esaurite fino al 2025. A distanza di oltre due anni il problema non sembra risolto. Cambiano gli anni, si susseguono i vertici della sanità, vengono annunciate nuove strategie, ma per il paziente alle prese con il Cup la sostanza resta drammaticamente simile.

Tre giorni dopo abbiamo riprovato. Alle 10.10 parte la prima chiamata: dopo circa cinque minuti di attesa una voce comunica che tutti gli operatori sono occupati e invita a richiamare. Alle 10.44 un nuovo tentativo senza risposta. Poi ancora chiamate fino alle 11.30. Nulla. Si riprova alle 12.22, alle 12.50 e persino alle 13.40, poco prima della chiusura mattutina del servizio. Sempre senza riuscire a parlare con qualcuno. Il call center dell’Asl Lecce, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e dalle 15.15 alle 17.45, dovrebbe evitare ai cittadini di recarsi fisicamente agli sportelli. Ma se per ore non si riesce neppure a prendere la linea e, quando finalmente si parla con un operatore, l’esame non è comunque prenotabile, il sistema finisce per trasformarsi in una corsa a ostacoli.

Abbiamo fatto la prova con una colonscopia, ma il problema riguarda numerose altre prestazioni specialistiche e diagnostiche per le quali ottenere una data in tempi ragionevoli può diventare estremamente difficile. E qui la questione delle liste d’attesa smette di essere soltanto un problema organizzativo e diventa una questione di disuguaglianza sociale.

Chi ha disponibilità economiche, davanti a un’agenda chiusa o a tempi incompatibili con le proprie necessità di salute, prende il telefono e prenota privatamente. Paga centinaia di euro e fa l’esame. Chi quei soldi non li ha, invece, rischia di aspettare, rinviare o addirittura rinunciare. Pur pagando le tasse e contribuendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. E il tempo perso può essere proprio quello decisivo per individuare precocemente una patologia e iniziare le cure.

Il tema è tornato recentemente anche in Consiglio comunale a Lecce. La sindaca Adriana Poli Bortone ha attaccato la Regione sulla gestione delle liste d’attesa, sostenendo la necessità di una collaborazione molto più concreta con le strutture private accreditate: il sistema pubblico, da solo, non sarebbe in grado di assorbire l’enorme domanda accumulata. Una posizione che riporta al centro una domanda ormai non più rinviabile: se le strutture pubbliche non riescono a garantire le prestazioni nei tempi necessari, quali strumenti si intendono realmente mettere in campo per consentire ai cittadini di curarsi senza essere costretti a pagare di tasca propria?

Per offrire anche il punto di vista dell’Azienda sanitaria abbiamo cercato di contattare il nuovo direttore generale dell’Asl Lecce attraverso l’ufficio stampa, chiedendo un commento sulle criticità riscontrate. Al momento, tuttavia, non è stato possibile ottenere una dichiarazione. Probabilmente il nuovo vertice aziendale ha ancora bisogno di tempo per prendere piena conoscenza della situazione. Ma i cittadini di tempo ne hanno già perso fin troppo.

Perché dietro ogni agenda bloccata non c’è soltanto una pratica amministrativa che non va a buon fine. C’è una persona che aspetta un esame, una diagnosi che può essere rinviata, una malattia che potrebbe essere scoperta più tardi. E c’è un sistema che, nei fatti, rischia di dividere i pazienti in due categorie: chi può permettersi di pagare e aggirare la lista d’attesa rivolgendosi al privato e chi, pur avendo versato tasse e contributi per una vita, non ha altra scelta che aspettare o, peggio, rinunciare. Sempre che, prima o poi, qualcuno risponda al telefono e si liberi un posto.