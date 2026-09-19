Blitz antidroga nel Salento con roccaforte a Nardò: in 25 scelgono il rito abbreviato, in 13 con l’ordinario

NARDO’ (Lecce) – Il bilancio complessivo dell’operazione fu eloquente: dieci arresti in flagranza, il sequestro di quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, che avrebbero potuto inondare il territorio con quasi 5.000 dosi da piazzare al dettaglio. L’operazione nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, nonché presso la Casa Circondariale di Lecce, consentì ai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce di portare a termine un’operazione contro un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante nella parte ionica del Salento.

Vennero eseguite misure cautelari nei confronti di 19 persone indagate, di cui 7 in carcere e 9 ai domiciliari su un totale di 51 indagati, poi ridotti a 45 con l’avviso di conclusione con le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di droga, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro, con l’aggravante del metodo mafioso.

A distanza dei mesi dal giorno del blitz – era il 21 ottobre 2025 – la gup del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, snodo scontato per operazioni del genere, ha rinviato a giiudizio Vito Antonio Grillo, 24, di Nardò; Federico Marra, 28, di Galatone; Stefano Martina, 26, di Nardò; Antimo Marzano, 42, di Galatone; Dario Potenza, 27, di Galatone; Marco Vonghia, 58 anni, di Galatone; Susanna Vonghia, 60enne, di Galatone; Mattia Marzano, 35, di Galatone; Andrea Mele, 37, di Sannicola; Ambra Annita Nocera, 31, residente a Nardò; Antonio Franco Secondo Calignano, 44, di Nardò; Ivan De Giorgi, 42, di Galatone; Stefano Elia, 51, di Lecce.

La stragrande maggioranza degli imputati, invece, ha optato per il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena): oltre ad Antonio Duma, il 65enne di Nardò, considerato ai vertici del presunto sodalizio compaiono anche Sabrina Polo, 63, di Nardò; Valerio Santoro, 36, di Noha (frazione di Galatina); Massimo Cosimo Schirinzi, 51, di Nardò; Luigi Settimo, 47, di Galatina Piero Albanese, 64, di Nardò; Marco Alemanno, 31, di Nardò; Antonio Cavallo, 58, di Nardò; Ilaria De Razza, 49, di Nardò; Xhulja Hasaj, 35enne, di origini albanesi ma residente a Nardò; Felice Inno, inteso “Happy”, 31, di Nardò; Cosimo Marra, 38, di Galatone; Giuseppe Mele, 65, di Sannicola; Luca Elio My, 42, di Nardò; Alfredo Oceano, 56, di Nardò; Jacopo Perrone, 32, di Nardò; Alberto Simone, 28, di Nardò; Chiara Sportelli, 41, di Nardò; Alina Stamate, 36, origini romene e residente a Nardò; Alessandro Deserio, 27, di Nardo, conosciuto come “Lu Burzu”; Giuseppe Felline, 54, di Nardò; Giuseppe Gaballo, alias “Beppe di Mare”, 44, residente a Santa Maria al Bagno (a Nardò); Graziana Garacci, 39, di Galatone; Gabriel Ionut Tanasa, 31, di origini romene ma residente a Sannicola; Salvatore Trotta, 58 anni, di Nardò.

Sei le richieste di patteggiamento avanzate dagli avvocati difensori per Fabrizio Pano, 28, di Nardò; Francesco Presta, detto “Pipistrello”, 27, di Nardò; Italo Tricarico, 25, di Alezio; Gabriele Bizzarro, 31, di Nardò; Emanuele Lemanno, 36 anni di Gallipoli insieme con il fratello Francesco, di 26; In cinque, infine, intendono chiudere i conti con la messa alla prova: Simone Littoria, 26, di Galatone; Gregorio Orlando, 27, di Nardò; Davide Abbate, 38enne, di Sannicola; Cinzia Hasaj, 29, di Galatone; Chiara Resta, 28, di Galatone.

Nell’organizzazione, un ruolo primario sarebbe stato anche ricoperto dalle donne di famiglia. Infatti, alcune avevano ruoli centrali, quali referenti dediti tanto al rifornimento dei pusher quanto allo spaccio al dettaglio. Altre gestivano lo spaccio e lo stoccaggio della droga, controllavano gli approvvigionamenti e le consegne, alcune avvenute anche alla presenza del figlio minore di una delle sodali. Spesso, utilizzavano autovetture di terzi soggetti estranei alla compagine criminale con il compito di “apripista”, agevolando così lo spostamento dello stupefacente.

Un’altra donna, vicina al capo, gestiva per conto suo i contatti telefonici, organizzava gli incontri con le altre figure di spicco dell’organizzazione e svolgeva, di fatto, il ruolo di “telefonista”. In tali circostanze, adottava cautele particolari al fine di eludere il controllo delle forze dell’ordine, quali l’utilizzo di chat dedicate create su piattaforme multimediali di difficile captazione (WhatsApp e Telegram).

Infatti, nell’azione delle due strutture, determinante è stato l’uso della tecnologia e l’ampio ricorso ai sistemi di messaggistica istantanea da parte dei fruitori finali, che contattavano i loro pusher di riferimento per “ordinare” le dosi. In alcuni casi, gli stessi pusher, per assicurarsi della qualità del “prodotto” ceduto, ricontattavano i “clienti” per acquisire una “recensione” sullo stupefacente e quindi fidelizzare il cliente.

La droga, chiamata in codice con i più disparati appellativi richiamanti cibi o bevande come ad esempio “birra” o “pane fatto in casa”, veniva prelevata da nascondigli sicuri, “predisposta” in piccole dosi e smerciata ai pusher per la diffusione sul territorio.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Bonsegna, Massimo Muci, Enrico Chirivì. Andrea Bianco, Antonio Falangone, Francesco de Giorgi, Luca Puce, Raffaele Benfatto, Roberto de Mitri Aymone, Angelo Ninni, Stefano Palma, Claudia Strafella, Stefano Prontera, Elvia Belmonte, Claudia Mangè, Giuseppe Gennaccari, Tommaso Valente e Francesca Erroi.