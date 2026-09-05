Blitz nell’abitazione trasformata in centrale dello spaccio: arrestato un 49enne

ALESSANO (Lecce) – Un viavai sospetto di clienti, il blitz dei Carabinieri della Compagnia di Tricase e il sequestro di cocaina, crack e materiale per il confezionamento sottovuoto. È finito agli arresti domiciliari Attilio Cazzato, 49enne del posto, sorpreso con la droga in casa al termine di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio nel Capo di Leuca.

L’operazione è scattata nella mattinata di venerdì 4 settembre, quando imilitari del Nucleo Operativo e Radiomobile avevano da tempo messo sotto osservazione l’abitazione dell’uomo, situata lungo la strada provinciale che collega Alessano a Specchia, insospettiti dal continuo viavai di soggetti già noti come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il riscontro decisivo è arrivato poco prima delle 9.30, quando un’auto si è fermata nei pressi della casa lasciando scendere un giovane. Dopo essere entrato per pochi istanti ed essere riuscito subito dopo, il ragazzo è stato fermato dai militari e manifestando un evidente stato di agitazione, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente circa 1,7 grammi di sostanza stupefacente.

Ottenuto il riscontro della cessione, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione del 49enne per eseguire una perquisizione locale. Nel corso dei controlli, estesi a tutti gli ambienti della casa, gli operanti hanno recuperato un barattolo in vetro contrassegnato dalla scritta “crudo” contenente 3 grammi di cocaina, un secondo barattolo recante la scritta “cotto” (vuoto ma con residui di polvere bianca), un cucchiaio intriso di sostanza e due pietre di crack del peso di circa 0,80 grammi, che l’uomo teneva nascoste all’interno di un calzino; un bilancino di precisione digitale, una macchina professionale per il sottovuoto termosaldante occultata nella camera da letto e un involucro con 39 sacchetti trasparenti per il confezionamento delle dosi; di 200 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, destinata al sequestro e al successivo deposito sul Fondo Unico Giustizia.

Al termine delle formalità di rito negli uffici della Compagnia di Tricase, il 49enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con il contestuale divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente.