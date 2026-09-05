Accusato di stalking su un’avvocata ottiene i domiciliari ma in casa maltratta i familiari: 38enne torna in carcere

NARDO’ (Lecce) – Aveva ottenuto gli arresti domiciliari dopo un periodo trascorso in carcere con l’accusa di stalking ai danni di un’avvocata. In casa, però, l’uomo si sarebbe rivelato violento e irascibile instaurando un clima di paura e di terrore in casa. Tanto che prima la sorella e poi il padre, alla fine di agosto, hanno raggiunto gli uffici del Commissariato di Nardo per denunciare il familiare nonostante il tentativo della madre di ridimensionare le condotte del figlio. In particolare la sorella ha rotto il silenzio parlando di ripetute vessazioni che sia lei che i suoi genitori erano costretti a subire ormai da tempo.

“Ecco perché per la gip Francesca Mariano – la misura dei domiciliari si è rivelata completamente inadeguata risultando, viceversa, proporzionata ai fatti e idonea a tutelare la vittima e l’intera collettività da simili condotte così brutalmente ossessive e fuori regola solo quella in carcere”.

Il filone dello stalking sull’avvocata, invece, pare non avere più fine: la professionista avrebbe continuato a ricevere, di recente, messaggi di morte da profili anonimi, con la scrittura identica a quella del suo stalker: volgare, aggressiva, persino minacce agli amici e parenti (anche ai cani) e tante volgarità. Di notte chiamate anonime a cui l’avvocata non ha mai risposto. E ha presentato una nuova denuncia agli agenti della polizia postale. Le persecuzioni avevano raggiunto l’acme della pericolosità il 13 luglio: quel giorno la professionista era stata sorpresa nella marina di Santa Maria al Bagno dal suo stalker che, già nei mesi precedenti si era reso responsabile di presunte condotte persecutorie nei suoi confronti.

La donna aveva immediatamente richiesto l’intervento della polizia, segnalando la presenza del suo presunto stalker. Sul posto era così arrivata una volante del commissariato di Nardò, L’uomo, peraltro, non poteva neppure trovarsi in zona. A suo carico, infatti, pendeva un formale divieto di avvicinamento alla vittima. Violando la misura, gli agenti sono intervenuti celermente per garantire l’incolumità della donna. Secondo il racconto della professionista, l’uomo non si sarebbe limitato solo ad appostarsi nella zona.

Rivelata l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona, i cui video avevano ritratto in modo inequivocabile il 38enne nei luoghi segnalati dalla vittima. Decisiva si era rivelata la visione delle telecamere di videosorveglianza per localizzare l’uomo ritrovato presso la sua abitazione. Di fronte alle evidenti responsabilità, il 38enne era stato arrestato in regime di flagranza differita, proprio per l’inottemperanza al divieto di avvicinamento.

Il 28 luglio, il tribunale del riesame aveva alleggerito la misura con i domiciliari accogliendo il ricorso dell’avvocato Massimo Muci. Salvo un ulteriore aggravamento alla luce degli ultimi fatti. Avrebbe continuato a molestare un’avvocata residente in zona nonostante avesse beneficiato dei domiciliari con braccialetto dopo un periodo trascorso in carcere. E dietro le sbarre un 38enne di Nardò è nuovamente tornato: questa volta con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei familiari.