Successo per la serata di beneficenza del Lions Club Tricase Capo di Leuca Novecento Riders: fondi raccolti per un defibrillatore nelle scuole

Si è tenuta il 29 agosto, nella splendida cornice del Samarinda di Santa Maria di Leuca, la serata di beneficenza promossa dal Lions Club Tricase Capo di Leuca Novecento Riders. L’evento ha visto una grande partecipazione con un nobile obiettivo comune: raccogliere fondi dedicati all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da destinare a un istituto scolastico del comprensorio che ne è attualmente sprovvisto.

​Il Presidente del Club, Avv. Roberto Giuseppe Cavallo, ha voluto esprimere un profondo e sentito ringraziamento ai proprietari del Samarinda per la generosa ospitalità e per aver sposato fin da subito la causa dell’iniziativa.

​Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Maestro Agostino Branca, che ha impreziosito la serata donando una delle sue rinomate opere in terracotta. Il Presidente ha infine espresso grande gratitudine verso tutti i soci del club, il cui lavoro di squadra e la cui fattiva collaborazione sono stati fondamentali per la riuscita e il successo dell’evento.