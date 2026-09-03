Mistero nello sgambatoio: cinque giorni di ricerche ma la cucciola Kikka non si trova

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Una scomparsa che contravviene a ogni logica e che, dopo cinque giorni di sforzi ininterrotti, si trasforma in un vero e proprio giallo. Si sono concluse senza esito le imponenti operazioni di ricerca di Kikka, una cucciola di quattro mesi sparita da domenica sera dall’interno dello sgambatoio comunale di Acquarica del Capo.

Per 120 ore consecutive, le associazioni animaliste locali (con le realtà protezioniste di Acquarica, Salve e Felline) e le Guardie Zoofile del Comando Provinciale N.O.G.E.Z. di Lecce hanno perlustrato l’area senza sosta. Al loro fianco si sono mobilitati decine di cittadini del Comune di Presicce-Acquarica, arrivati sul posto con cani da caccia e segugi, oltre al personale di Salento Drone e ai Vigili del Fuoco, intervenuti per ben quattro volte.

Nel corso delle perlustrazioni tra la fitta vegetazione, i segugi hanno più volte fiutato la presenza del cane, facendo persino avvertire ai soccorritori un debole lamento. Tuttavia, ogni tentativo di individuare il punto esatto si è rivelato vano.

Costante la presenza dell’Amministrazione Comunale, con il sindaco Giacomo Palese, l’assessore al Benessere degli Animali Tatiana Turi e i tecnici della giunta giunti a più riprese sul posto per coordinare gli interventi.

Per non tralasciare alcuna ipotesi, le autorità hanno disposto la bonifica totale dello sgambatoio tramite un escavatore, che ha rimosso rovi e cespugli lasciando intatti solo gli alberi perimetrali. Nonostante il livellamento del terreno e l’ispezione centimetro per centimetro, della cagnolina non è stata trovata alcuna traccia. Un esito incomprensibile, considerando che la struttura è completamente recintata e protetta da reti di sicurezza.

Volontari e proprietari non intendono fermarsi e lanciano un appello a tutta la cittadinanza per le zone limitrofe allo sgambatoio.

SCHEDA DELLA CUCCIOLA E CONTATTI

Identikit: Kikka, cucciola di 4 mesi, mantello fulvo/marrone chiaro con macchie bianche sul petto e sulle zampe.

Cosa fare in caso di avvistamento: Non inseguire e non spaventare l’animale, mantenerlo a vista e chiamare immediatamente i numeri di emergenza 348 812 8956 oppure 340 461 3352.