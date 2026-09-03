Padre minacciato per soldi, anziano aggredito e maltrattamenti in famiglia: tre arresti nel Salento

SALENTO – Minacce al padre per ottenere denaro, botte alla sorella e al padre anziano, fino alla violazione delle prescrizioni imposte dalla giustizia. Tre vicende diverse, ma accomunate da accuse di violenza e maltrattamenti, che negli ultimi giorni hanno portato a tre arresti nel Salento.

A Minervino, un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Lecce. L’indagine è partita dalla denuncia del padre pensionato che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato sottoposto per mesi a vessazioni, persecuzioni e minacce da parte del figlio, finalizzate a ottenere denaro. Il 42enne è stato condotto nel carcere di Lecce.

Nel pomeriggio del 31 agosto, un 37enne avrebbe invece aggredito la sorella convivente con calci e pugni, dopo aver colpito al volto il padre di 75 anni. La donna sarebbe intervenuta per difendere l’anziano. Gli accertamenti dei carabinieri hanno fatto emergere, secondo l’accusa, anni di maltrattamenti, aggressioni e minacce. L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate e trasferito nel carcere di Borgo San Nicola.

Infine, nella notte del 31 agosto, i carabinieri hanno rintracciato un 37enne originario di Manduria. Nei suoi confronti è stato eseguito il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e di ripristino della custodia in carcere, disposto dalla Procura di Taranto. Il provvedimento è scattato dopo le segnalazioni dei militari sulla presunta incompatibilità della sua condotta con la misura alternativa.