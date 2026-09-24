Sordità, inclusione e ascolto: all’Istituto Smaldone di Lecce istituzioni e associazioni fanno rete

La Giornata mondiale del sordo si celebra tradizionalmente l’ultimo sabato di settembre, o comunque nell’ultima settimana del mese. Non è dunque un caso che proprio in questo periodo dell’anno torni a Lecce un appuntamento dedicato alla conoscenza, alla sensibilizzazione e all’inclusione delle persone sorde.

Ci sono appuntamenti a cui vale la pena esserci per capire qualcosa in più rispetto al modo in cui la nostra società guarda ancora, spesso con distrazione, al mondo della sordità. Il cambiamento nei confronti dei disturbi uditivi parte dalla conoscenza del problema e dalla responsabilizzazione dei singoli, ed è proprio da questa convinzione che nasce la seconda edizione della Giornata di sensibilizzazione sulla sordità, in programma sabato 26 settembre, a partire dalle 17, nel teatro dell’Istituto Filippo Smaldone di Lecce.

L’iniziativa, promossa dal centro logopedico dell’istituto guidato dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e curata dalla Dirigente suor Pina De Carlo, torna dopo il debutto dello scorso anno con un programma che intreccia istituzioni, medicina, scuola e sport attorno a un unico filo conduttore: l’ascolto, non solo come atto fisiologico ma come gesto di attenzione verso chi vive la sordità ogni giorno.

Ad aprire i lavori sarà un momento musicale, con Daniele Durante e Gianni Di Noi che interpreteranno Cuore a Cuore, prima dei saluti istituzionali affidati alla Dirigente per i saluti da parte dell’Istituto, al vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla e alla consigliera comunale Tonia Erriquez, presidente della Commissione Servizi Sociali.

Prenderanno la parola il delegato dell’Ente Nazionale Sordi Gianni di Noi e Saverio Della Tommasa, presidente di FIADDA Salento, affiancati da un capitolo dedicato allo sport e all’inclusione, con Luca De Giorgi, delegato regionale della Federazione Sport Sordi Italia, e Walter Marti, presidente della società ASD Lupo Sordi di Lecce.

Tra le voci più attese quella di Roberto Perniola, rianimatore neonatale dell’Utin dell’ospedale di Lecce. A lui si affiancherà Teresa Alessano, docente specializzata sul sostegno, che porterà la propria esperienza professionale insieme a quella, altrettanto diretta, di chi convive con la sordità anche dentro le mura di casa.

Chiuderà gli interventi Lucrezia Pranzo, atleta della Federazione Sport Sordi Italia, che gioca a calcio a cinque nella Sordapicena San Benedetto del Tronto e nel Caprarica, già più volte convocata in Nazionale e prossima a un nuovo richiamo azzurro.

Uno sguardo che spazia dalla medicina neonatale allo sport agonistico, tenuto insieme da un obiettivo dichiarato: non limitarsi a sensibilizzare, ma far conoscere le realtà che sul territorio già lavorano per le persone sorde e le loro famiglie, mettendole in rete.

l’intento è “far conoscere le realtà territoriali e fare rete, perché è importante supportare le famiglie e le persone con sordità al fine di garantire un percorso e uno sviluppo sereno, in un contesto capace di predisporre le risorse necessarie per parlare realmente di inclusione”.

L’appuntamento, che gode del patrocinio dell’Ente Nazionale Sordi Onlus – Sezione provinciale di Lecce, non ha fini di lucro ed è aperto a tutti, pensato come momento di confronto sul piano educativo, didattico, sportivo e sociale.

Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Silvia Sasso al numero 347 8122331.