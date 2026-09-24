Uomini e Donne: chi è Michela Presta, la dama salentina che sta incantando il Trono Over

C’è un soffio di vento del Sud e un’energia travolgente nella nuova stagione di Uomini e Donne.

Tra le dame del parterre del Trono Over spicca il volto di Michela Presta, orgoglio salentino che ha da subito catturato l’attenzione di tutti. E diciamocelo: con quegli occhi verdi magnetici, una cascata di capelli neri e un sorriso che potrebbe sciogliere persino gli opinionisti più pungenti, passare inosservata è praticamente un’impresa impossibile. Una bellezza elegante come poche, la sua, che fa girare la testa ma che è solo la copertina di un libro ben più ricco.

Nella vita quotidiana, Michela è un’esperta di relazioni esterne per grandi aziende che si occupano di energia: una professionista abituata a gestire strategie complesse, senza mai perdere la calma anche nelle situazioni più critiche, e ad avere sempre la battuta pronta. Eppure, la sua avventura nel programma di Maria De Filippi è nata per pura coincidenza, anzi, per un complotto d’affetto. A inviare la candidatura è stata la sua amica Roberta. Un gesto nato un po’ per gioco, un po’ per caso, che ha catapultato Michela al centro dello studio di Canale 5, pronta a lanciarsi in questa nuova avventura con spontaneità e quel pizzico di ironia che non guasta mai.

Dietro l’immagine di donna forte e spigliata si nasconde un animo incredibilmente dolce, solare e generoso. La sua è una quotidianità fatta di affetti puri e passioni autentiche: ama il mare della sua terra, adora viaggiare e non dice mai di no a una serata insieme ai suoi amici, tanti e affiatiati, che sono la sua seconda famiglia. Ma a rubarle il cuore ogni giorno ci pensano due creature speciali: Totò e Yari, i suoi due cagnolini, che dettano il rinto delle giornate a suon di coccole. A completare il quadro, poi, c’è il suo lato più tenero, quello di zia innamorata e dei suoi nipoti.

Cosa serve per conquistare una donna così? Sicuramente non le solite frasi fatte! Ci vogliono spontaneità, un pizzico di intraprendenza, tanta autoironia e, soprattutto, l’approvazione incondizionata dei suoi due angeli custodi, Alessandro e Riccardo, due amici fraterni senza il cui “sì” non si va da nessuna parte.

Con la sua classe, la dolcezza disarmante e quella simpatia tutta salentina, Michela Presta si candida a essere una delle grandi protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne. Il parterre maschile è avvisato: fare breccia nel suo cuore richiederà parecchio impegno, ma il premio finale vale decisamente la pena.