La ricetta del giorno: come fare il porridge

Il porridge è una pietanza di origine anglosassone che negli ultimi anni ha conquistato anche l’Italia, molto apprezzata a colazione.
Viene realizzato facendo bollire i fiocchi d’avena in acqua o latte fino a ottenere una consistenza cremosa.
Solitamente viene dolcificato con zucchero o miele, oppure arricchito con spezie, è molto apprezzato per una colazione nutriente e salutare, ma gli amanti del porrige, lo consumano anche a cena o a pranzo nella versione salata.
Ecco come fare il porrige:
Mettere 150 g di fiocchi d’avena in un pentolino;
Aggiungere 350 ml di latte, acqua o una bevanda vegetale a piacere;
Portare ad ebollizione e cuocere a fuoco basso per 4-5 minuti, mescolando spesso;
Zuccherare a piacere.
Per chi volesse provare nuovi abbinamenti, ecco 3 ricette salutari e gustose:
Porridge con frutta e cannella:
Preparare il porridge;
Aggiungere uvetta, mela a fette e cannella durante la cottura;
Condire con yogurt e miele.
Porridge con frutti di bosco e noci:
Preparare il porridge;
Aggiungere frutti di bosco freschi e noci tritate.
Condire con miele o scaglie di cioccolato bianco
Porridge al cioccolato:
Preparare il porridge aggiungendo anche un cucchiaio di cacao in polvere;
Condire con scaglie di cioccolato, noci e lamponi o mirtilli freschi