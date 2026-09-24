Fitto: al lavoro per presentare strategia ‘Diritto a restare’ a inizio 2027

“Le nostre regioni e i nostri territori devono affrontare sfide complesse, e molte regioni sono alle prese con lo spopolamento nonché con la stagnazione o il declino economico. Ecco perché ogni luogo ha bisogno delle condizioni adeguate affinché le persone di ogni generazione e le famiglie possano intravedere un futuro migliore.

Le persone hanno bisogno di un motivo per restare: posti di lavoro e opportunità economiche, buoni servizi pubblici, dall’assistenza all’infanzia alle scuole, fino all’assistenza sanitaria, buoni collegamenti, trasporti e connettività digitale, alloggi adeguati e infrastrutture moderne.

Ecco perché stiamo preparando la strategia per il diritto a restare”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto, intervenendo alla plenaria del Comitato economico e sociale europeo (Cese) a Bruxelles. Fitto ha ribadito che la strategia sul ‘Diritto a restare’ è “una priorità politica fondamentale per la Commissione europea”.

“Stiamo lavorando per presentare la strategia all’inizio del prossimo anno”, ha precisato.