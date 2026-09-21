Stazione di Lecce, da oggi in funzione gli ascensori

Da oggi sono in funzione i tre ascensori che collegano il sottopasso di stazione direttamente con l’atrio biglietteria e i binari 1, 2, 3, 4 e 5.

Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino alle 1.30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone.

Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito degli interventi di sua competenza, ha riqualificato l’atrio, la biglietteria, gli spazi di collegamento tra la piazza, il primo marciapiede e le scale che conducono al sottopasso di stazione, anch’esso completamente rinnovato.

Per facilitare l’accesso al treno sono stati riqualificati tutti i marciapiedi in modo da permettere la salita e la discesa a raso, dotandoli di una nuova pavimentazione e di nuovi percorsi tattili, il rifacimento delle pensiline e l’installazione di una nuova illuminazione, nuova segnaletica e nuovi arredi.

L’edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale, con il completo rinnovamento di pavimenti e rivestimenti, il restauro delle facciate con l’installazione di nuovi infissi, tutto progettato nel rispetto delle caratteristiche storiche del fabbricato; di prossima installazione anche nuova illuminazione e nuovi arredi e l’apertura dei servizi igienici ampliati e rinnovati. In fase di ultimazione anche l’installazione del controsoffitto del sottopasso con una nuova illuminazione.

L’investimento complessivo degli interventi di RFI ammonta a 12 milioni di euro, finanziati a valere su fondi PNRR.