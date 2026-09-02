Incendio all’Ecocentro di Lequile, concluse le operazioni dopo cinque giorni: in campo 165 vigili del fuoco

LEQUILE (Lecce) – È servito un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi per avere ragione dell’incendio che sabato scorso ha interessato l’Ecocentro di Lequile, lungo la statale 101. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse alle 18 di oggi, dopo un lungo intervento che ha visto alternarsi complessivamente 68 squadre e unità di supporto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei Comandi di tutta la Puglia, affiancati dalla Colonna Mobile della Regione Umbria. In totale sono stati impiegati circa 50 mezzi e 165 unità di personale, impegnati nelle diverse fasi dell’emergenza per contenere le fiamme e impedirne la propagazione.

L’intervento è stato coordinato dal comandante dei vigili del fuoco, con il supporto dei funzionari e dell’Unità di Comando Locale. Per seguire e gestire l’emergenza è stato inoltre attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Lecce.

Terminate le operazioni, l’area dell’Ecocentro è stata affidata ai carabinieri per la custodia giudiziaria.