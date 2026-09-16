Tiago Gabriel, la carica dei tifosi e la scelta di restare a Lecce

LECCE – Il difensore portoghese, Tiago Gabriel, in gola nella gara con il Monza per il momentaneo 2-0; non guarda il suo successo, ma soprattutto al risultato della squadra: “Il gol è sempre importante per la squadra, ma io sono difensore e devo pensare a fare questo per la mia squadra. Il gol è secondario”.

“Potevamo fare di più contro Roma e Cagliari”

Tiago Gabriel analizza con equilibrio l’avvio di stagione del Lecce. I sei punti conquistati rappresentano un buon bottino, anche se secondo il difensore resta qualche rimpianto per le partite contro Roma e Cagliari. “Sei punti in quattro partite sono buoni, ma potevamo fare di più contro Roma e Cagliari. Stiamo migliorando e questo è l’importante”.

La vittoria contro il Monza, invece, ha rappresentato una risposta importante dopo la sconfitta precedente. Per Tiago Gabriel era uno scontro diretto nel quale il Lecce ha mostrato fin dall’inizio l’atteggiamento giusto: “Nel primo tempo siamo entrati bene segnando due gol. L’atteggiamento è stato giusto, ma ora pensiamo alla prossima partita”.

Ora c’è il Milan

All’orizzonte c’è una trasferta complicata contro il Milan. Tiago Gabriel sa che servirà una settimana di lavoro attento per preparare al meglio una gara contro una squadra che, a suo giudizio, si è mossa bene sul mercato: “Sarà una partita difficile in trasferta. Il Milan quest’anno ha investito bene, per questo dobbiamo focalizzarci sul match e lavorare bene in settimana”.

La scelta di restare a Lecce

Tra gli argomenti affrontati anche la sua permanenza in giallorosso, dopo le voci di mercato circolate durante l’estate. Tiago Gabriel ha spiegato così il significato della sua permanenza nel Salento:

“La permanenza è speciale per me e la mia famiglia. Il calciomercato è secondario: non dipende da me. Per questo sono sempre stato con la testa a Lecce. Sono contento di rimanere qui.”

“L’importante è aiutare il Lecce a vincere”

In difesa sono rimasti Gaspar e Siebert, mentre Jean è ancora assente. Per Tiago Gabriel, tuttavia, il nome dei singoli conta meno rispetto alla disponibilità del gruppo: “Non è importante chi gioca. Tutti possiamo giocare insieme, e manca anche Jean. L’importante è aiutare il Lecce a vincere”.

Il rapporto con Danilo Veiga è invece qualcosa di più di una semplice amicizia tra compagni di squadra. “È come mio fratello, siamo tutti i giorni insieme. Le nostre famiglie sono molto vicine. Spero possa fare più assist”.

Un solo obiettivo: la salvezza

Nessun obiettivo personale particolare per Tiago Gabriel. La priorità è una sola e il difensore la indica senza esitazioni: “L’unico obiettivo è la salvezza”.

Un traguardo che passa anche dal sostegno del pubblico del Via del Mare. Il difensore sente forte la spinta dei tifosi giallorossi e considera speciale giocare davanti alla propria gente: “Li sentiamo quando scendiamo in campo. Per noi giocare in casa è speciale. Penso che tutte le squadre che vengono a giocare a Lecce li sentono”.

E dopo la prima vittoria casalinga della stagione, l’auspicio è che il Via del Mare continui a essere un fattore: “Spero che in questa stagione sia sempre così”.