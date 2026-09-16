A Cavallino la presentazione del Calendario Benefico 2027 della Scuderia Alfisti Giallo Verdi

Cavallino (Lecce) – Si è svolta ieri, nella Galleria Celeste di Palazzo Ducale a Cavallino, la presentazione ufficiale della quarta edizione del Calendario Benefico 2027 della Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S., associazione di promozione sociale con sede a Nardò.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Cavallino, ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili e militari, associazioni d’arma e realtà del Terzo Settore, insieme ai soci e agli amici della Scuderia, in una serata dedicata alla memoria, alla storia delle autovetture Alfa Romeo legate alla tradizione della Guardia di Finanza e, soprattutto, alla solidarietà.

Tra le Autorità presenti il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore al Welfare e allo Sport, Cristian Casili, il Prefetto di Lecce, Dott. Natalino Domenico Manno, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, Colonnello Ortensia Fedeli, il Comandante del Gruppo di Lecce della Guardia di Finanza, il Tenente Colonnello Domenico Mallia, Capo della Sezione Operativa della DIA di Lecce, insieme a rappresentanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Presenti inoltre il Presidente dell’Automobile Club Lecce, Francesco Sticchi Damiani, il Sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, la Presidente del Consiglio Comunale, Isabella Rizzo, oltre ai rappresentanti delle associazioni d’arma e del mondo associativo. Tra le Autorità presenti il, il, il, il, il, Capo della Sezione Operativa della DIA di Lecce, insieme a rappresentanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Presenti inoltre il, il, la, oltre ai rappresentanti delle associazioni d’arma e del mondo associativo.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato alla memoria dei Finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, con il ricordo dei tragici fatti di Castro, dove persero la vita i Finanzieri Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, e della vicenda di Jaddico, nella quale furono uccisi i Finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco.

Per la prima volta ha partecipato alla presentazione del calendario anche Annabella Zannella, vedova del Finanziere Salvatore De Rosa. Alla serata erano inoltre presenti Danila Fiusco, vedova del Finanziere Antonio Sottile, Sandro Marras e il Luogotenente Edoardo Roscica, tuttora in servizio, legati alla vicenda di Jaddico.

A loro il Presidente della Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S., Stefano Durante, ha consegnato una targa commemorativa con l’immagine ufficiale del Calendario 2027, quale segno di vicinanza e di rispetto per la memoria dei Finanzieri caduti e delle loro famiglie.

Nel corso della serata è stato presentato il nuovo calendario attraverso la proiezione di un filmato realizzato dai soci della Scuderia, che ripercorre un intero anno di lavoro, ricerca storica e realizzazione degli scatti fotografici con Alfa Romeo d’epoca in livrea storica della Guardia di Finanza.

La nuova edizione prosegue il percorso avviato negli anni precedenti con una finalità precisa: la raccolta di erogazioni liberali attraverso la distribuzione del calendario sarà destinata a sostenere le iniziative solidali, inclusive e di supporto alla disabilità promosse dalla Scuderia durante l’anno.

«Questa serata rappresenta per noi un momento di grande emozione e soddisfazione – ha dichiarato il Presidente Stefano Durante –. Il valore più importante di questo calendario non è soltanto nelle immagini e nel lavoro che vi è dietro, ma nel significato che abbiamo voluto attribuirgli: custodire la memoria, valorizzare una parte importante della storia automobilistica legata alle Fiamme Gialle e trasformare questa passione in un concreto impegno verso il sociale. Ringrazio le Autorità, l’Amministrazione Comunale di Cavallino, tutti gli ospiti presenti e, soprattutto, i soci della Scuderia, che da mesi lavorano con passione e grande spirito di sacrificio per rendere possibile questo progetto. Il risultato di questa serata è il frutto del lavoro di tutti».

La Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. conferma così il proprio impegno nel coniugare la passione per le automobili storiche con iniziative rivolte alla solidarietà, all’inclusione e alla valorizzazione della memoria, proseguendo attraverso il Calendario Benefico il percorso associativo avviato nel 2023.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il percorso della Scuderia Alfisti Giallo Verdi proseguirà domenica 4 ottobre 2026 con il 4° Raduno di Auto e Moto d’Epoca, in programma a Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò, nella suggestiva cornice dell’Oasi delle 4 Colonne.

Un nuovo appuntamento all’insegna della passione per i veicoli storici, della condivisione e, soprattutto, della solidarietà, con l’obiettivo di continuare a sostenere le iniziative benefiche promosse dall’associazione.

La Scuderia Alfisti Giallo Verdi invita tutti gli appassionati e le famiglie a partecipare e a condividere una nuova giornata insieme, nel segno delle auto d’epoca e della solidarietà.