Lecce, il mercato entra nel vivo: tra conferme e possibili addii

LECCE – Il Lecce continua a muoversi sul mercato seguendo una linea precisa: consolidare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco e, allo stesso tempo, cogliere eventuali opportunità che possano garantire equilibrio tecnico ed economico.

Tra i nomi più discussi c’è quello di Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, arrivato in Salento nella seconda parte della scorsa stagione, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie a prestazioni convincenti e reti pesanti nella corsa salvezza. La società sta valutando attentamente il suo futuro, consapevole del contributo che il giocatore potrebbe offrire anche nel nuovo progetto tecnico.

Capitolo diverso per Lameck Banda. L’esterno zambiano continua ad attirare l’interesse di diversi club e potrebbe rappresentare uno dei profili maggiormente richiesti sul mercato. In caso di offerta ritenuta adeguata, il Lecce potrebbe prendere in considerazione la sua cessione.

Grande attenzione anche attorno a Tiago Gabriel, giovane difensore che si è messo in evidenza per personalità, qualità tecniche e margini di crescita. Il club lo considera un elemento di prospettiva e vorrebbe puntare su di lui per il futuro, il giocatore è attenzionato da diverse società europee.

La strategia giallorossa resta quella che ha caratterizzato le ultime stagioni: valorizzare i talenti, mantenere una struttura competitiva e intervenire con equilibrio sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali saranno le scelte definitive su questi tre giocatori e non solo, da valutare c’è anche una non esclusa partenza dì Wladimiro Falcone, capitano e uomo simbolo di un’intera stagione e soprattutto della salvezza del Lecce.